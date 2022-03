Theatergroep Kinky & Co begint met hernieuwde moed

Na twee jaar op hun honger te blijven zitten, kan theatergroep Kinky & Co eindelijk weer uitkijken naar een nieuwe voorstelling. Zowel de voorstelling van de volwassenen, als die van de kinderen werden meerdere keren afgelast en uitgesteld, maar nu kon de volledige groep eindelijk opnieuw samenkomen.

Door de coronapandemie werd Kinky & Comedie genoodzaakt om hun repetities en voorstellingen voor onbepaalde tijd stil te leggen, maar nu is er eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel. Gisterenmiddag kwamen alle leden van de theatergroep voor het eerst weer samen om te repeteren. Ook de ouders van de kinderen konden de repetitie bijwonen.

De acteurs van het Rumbeekse Kinky & Comedie waren al voor er sprake was van corona, in maart 2020, druk aan het repeteren voor hun stuk ‘De Jossen, Val en Revival der Saamhorigheid’. Toch mocht de voorstelling niet doorgaan.

Verschillende repetities vielen weg door besmettingen en door de strengere regels moesten ze hun stuk twee keer op rij uitstellen, maar door te blijven geloven in het motto ‘uitstel is geen afstel’, zijn er eindelijk opnieuw positieve vooruitzichten.

De voorstelling van de volwassen cast heet ‘De Jossen’. Het is een lachwekkend stuk, gebaseerd op een script van Tom Lanoye en Frederik De Schepper, dat reflecteert op onze maatschappij. “We werden al twee keer gejost, hopelijk wordt de derde keer nu de goede keer”, vertelt voorzitster Erna Hollevoet.

Elke acteur speelt dezelfde rol en iedereen is Jos. Het komt erop neer dat iedereen gelijk is voor de wet. Of je nu man of vrouw bent of er tussenin zweeft, iedereen is gelijk voor de wet en moet ook dezelfde kansen kunnen krijgen. Dat wil de volwassen cast van Kinky & Comedie duidelijk maken tijdens hun voorstellingen.

Inky Winki Worki Land

Ondertussen bestaat de theatergroep al twaalf jaar. Inmiddels heeft Kinky & Comedie ook een jeugdafdeling opgestart voor kinderen tussen 6 en 14 jaar, die onder leiding staat van Lorenzo Huvaere. Ook Kinky & Comedie Jeugd kijkt ernaar uit om hun stuk ‘Inky Winki Worki Land’ voor te stellen aan het grote publiek.

De tekst en regie werden voorzien door Lorenzo Huvaere en Marijke Vancoillie.

Speeldata

De jeugd speelt in Parochiaal Centrum Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1 in Rumbeke op zaterdag 2 april om 18 uur en op zondag 3 april om 16 uur. Plaatsen kunnen worden gereserveerd via 051 22 41 54 of 0485 76 44 01. Tickets kosten 7 euro.

Het stuk ‘De Jossen’ wordt pas op vrijdag 9, zaterdag 10, donderdag 15 en zaterdag 17 september opgevoerd. Meer info over hoe je kan reserveren, volgt later.