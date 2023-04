Theatergroep Eurowash zorgt met ‘La Vita’ voor wake-upcall

Theatergroep Eurowash uit Assebroek brengt ‘La Vita’. Acht jonge spelers, alleen gewapend met een doek, nemen de toeschouwers mee op een herkenbare, aangrijpende en ook wel poëtisch-filosofische tocht door het leven.

“Tien jaar geleden debuteerde BOG., een groep van vier jonge theatermakers, met het stuk Een poging om het leven te herstructureren. Ik ben het stuk toen in Brussel gaan zien. BOG. zal nu tien jaar later het stuk opnieuw spelen, maar dan als dertigers. La Vita is geïnspireerd op hun stuk, maar we hebben er ons eigen ding van gemaakt”, vertelt regisseur Johan Vandenbussche.

Kantelmomenten

“Onze spelers – zeven meisjes uit Brugge en een jongen uit Pittem – zijn mensen uit hun omgeving gaan interviewen over de kantelmomenten in hun leven. Op basis van die interviews en hun eigen levenservaring als kind, tiener en jongvolwassene zijn ze teksten beginnen schrijven. Die teksten hebben we op een levenslijn van geboorte tot dood gezet en gemixt met een aantal fragmenten uit het stuk van BOG.”

La Vita-taal

“Het concept komt van mij. De spelers hebben elk een gemarkeerde blanco doek, die staat voor hun identiteit, en die ze nooit loslaten. Ze doen er bewegingen mee, en dat geeft een meerwaarde aan de teksten. Ze spreken ook enkel in zinnen zonder onderwerp, en dat komt van BOG. We noemen dat onze La Vita-taal.”

“Eén meisje – Kaat Viaene – heeft naast tekst ook liedjes geschreven en brengt haar eigen songs aan de piano. Qua setting is het heel sober. Finaal is er een soort wake-upcall. In het begin was het wel wat zoeken, maar uiteindelijk is het maakproces heel goed verlopen”, besluit Vandenbussche.

Axelle Cauwelier, die voor het eerst van amateurtoneel proeft, is het daar mee eens. “Het was een toffe ervaring en zeker aan te raden voor iemand die dat ook wil doen.”