Theatergroep ‘Alise On Stage’ speelt ‘Vodden & Kwast’: “Iedereen krijgt een snoepje!”

Theatergroep ‘Alise on Stage’ speelt in de tweede helft van oktober in zaal Ocar haar derde stuk in haar nog korte bestaan. ‘Vodden & Kwast’ van auteur, regisseur en duivel(in)-doet-al Sharon Simaeys is een komedie over het doen en laten van het koppel Thérèse en Hubert in wiens relatie er wat pit ontbreekt…

“Na Abdij Rustique en Villa Karma spelen we nu de komedie Vodden & Kwast”, zegt Sharon Simaeys. “Een nieuw stuk begint bij mij meestal met een beeld, een eerste fragment dat ik voor ogen zie waarop ik dan verder een verhaal creëer. Dingen uit het dagelijkse leven van mensen, met komische en rare wendingen. Altijd tot in de details uitgewerkt. Met inbreng van de spelers tijdens de repetities.”

Het huwelijk van Hubert en Thérèse ontbreekt wat pit. Thérèse gaat op het avontuurlijke pad, Hubert vindt zijn gading tussen al zijn schilderijen op zolder. Pepe Roger komt logeren bij het koppel. Dat zorgt meteen voor wrevel want een pottenkijker kunnen Hubert en Thérèse nu echt niet gebruiken. Er wordt ook al genoeg geroddeld over wat er zich tussen de vier muren van het koppel afspeelt en dat hoeft de buitenwereld niet te weten. Voldoen aan de perfectie in de ogen van Thérèse staat op nummer 1 en laat nu net het probleem zijn… Als dat maar goed afloopt!

Dit jaar steunen we met ‘Brooddoosnodig’ weer een goed doel

“Vorig jaar waren in het stuk Villa Karma de visuele effecten belangrijk, in Vodden & Kwast is dat eerder het tempo waarin de opeenvolgende scènes gespeeld worden”, vervolgt Sharon. “Voor het decor denken we ‘out of the box’ en zie je in een hoek de zolderkamer waar Hubert schildert op hetzelfde niveau als de woonkamer. Ook de inkom en de bar worden door Kathy helemaal aangekleed in de sfeer van het stuk. Wie naar de voorstelling komt, wordt trouwens verwend met een ‘verrassingssnoepje’ en wordt meteen ondergedompeld in de wereld van Thérèse en Hubert.”

De kaartenverkoop loopt goed. “Het is leuk om vast te stellen dat veel mensen die naar de vorige voorstellingen kwamen, opnieuw kaarten bestelden”, vervolgt Sharon. “Een bewijs dat onze groep het goed doet.”

De cast bestaat uit Chris Herman (Thérèse), Kurt Ramon (Hubert), Griet Bogaert (Katrien), Geert Caestecker (Cesar), Karl Deruytter (pepe Roger), Eddy Maddelein (Goliath), Emmet Deruytter (Laurent), Sharon Simaeys (Tine).

Goed doel

Alise on Stage steunt in 2022 opnieuw het goede doel. “Dit jaar kozen we voor het project ‘Brooddoosnodig’. Omdat een goed gevulde brooddoos niet voor iedereen vanzelfsprekend is. In de scholen zijn er (te veel!) leerlingen die met een hongerige maag in de klas zitten. Wij schenken 1 euro per ticket aan alle scholen die aan die actie meedoen.”

Alise on Stage speelt Vodden & Kwast in zaal Ocar aan het Kerkplein 29 in Rumbeke op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober om 20 uur, zondag 23 oktober om 15 uur en vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober om 20 uur.

Tickets kosten 10 euro en kan je bestellen via de website www.aliseonstage.be of telefonisch via 051 20 50 89.