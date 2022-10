Theatergezelschap Meer Vreugde uit Oostrozebeke maakt eerste soap

Na de coronajaren waarbij de ruime aanhang van het toneelgezelschap Meer Vreugde op zijn honger bleef zitten, is de vereniging aan een inhaalbeweging bezig. Meteen wordt het grof geschut boven gehaald, want als eerste amateurgezelschap uit de provincie wordt werk gemaakt van een familiesoap. Liefst vijf afleveringen worden ingeblikt en dit op verschillende locaties. Een niet te missen primeur volgens voorzitter Philippe Vandeputte.

Toneelgezelschap Meer Vreugde staat al langer bekend het betere toneel te brengen en dit keer is dat zeker niet anders. De dode periode veroorzaakt door corona heeft de vereniging blijkbaar deugd gedaan, want wat er nu op stapel staat, is helemaal niet min. “Zeg maar een primeur voor een amateurgezelschap”, opent Aad De Marez.

“Het is met enige trots dat het theatergezelschap zijn najaarsproductie ‘Oostrozebeke – De Soap’ voorstelt. We zijn ambitieus en dat blijkt uit het bijzondere opzet van deze productie. Er worden namelijk vijf afleveringen van onze soapserie ingeblikt op verschillende Oostrozebeekse locaties door een professionele filmcrew en online uitgezonden. De ontknoping kunnen de bezoekers dan meevolgen tijdens de theatervoorstelling. Vijf online afleveringen met telkens een cliffhanger zoals het soapseries betaamt zullen via YouTube en sociale media uitgezonden worden. Dat de populaire serie Thuis tijdelijk concurrentie krijgt van ‘Oostrozebeke – De Soap’ is zeker”, lacht Bernadette Damman.

Tijdens de theatervoorstelling wordt gespeeld tussen het publiek. De verschillende verhaallijnen krijgen tijdens de voorstelling hun ontknoping. Meer Vreugde is wellicht één van de eerste amateurgezelschappen die een online- en offlineproductie aan elkaar verbinden. “Uniek, maar gedurfd”, voegt voorzitter Philippe Vandeputte er nog aan toe.

Scenario

Toneelvrouw Bernadette Damman, Aad De Marez en Jens Vandekerkhove werkten het scenario uit dat het verhaal vertelt van de fictieve familie Van Acker, een in de Oostrozebeekse klei gewortelde familie. Robert en Rosette Van Acker proberen naar de buitenwereld toe het aanzien van hun familienaam hoog te houden, maar hun jongere zus Ria maakt het onmogelijk om de vetes en problemen binnenskamers te houden. Zoals in de beste families draait het ook hier om geld. Het zaakje stinkt, daar zijn ook de loerende buurvrouwen van overtuigd. Niet elke familieruzie is op te lossen, zo blijkt. Of toch?

Meer Vreugde brengt voor deze productie heel wat spelers samen. Veel van die acteurs staan voor de eerste keer op de planken en voor de camera. Werkten mee aan deze productie: Philippe Vandeputte, Aad De Marez, Matthijs De Coninck, Maddy Decraemer, Bernadette Damman, Evy Debrabandere, Soraya Lema, Stefanie Verschatse, Edward Devos, Nora Derveaux, Lien Lampaert, Celine Damman, Delphine Pauwels, Isabelle Eeckhout, Peter Decordier, Kathleen Rysman, Janique Peers, Jan Vanaudenaerde, Philippe Viaene en Lieve De Meyer.

De theatervoorstellingen zijn gepland op 26 november om 20 uur, 27 november om 17 uur, 28 november om 20 uur en 1 december om 20 uur in OC Mandelroos (Gemeenteplein 1). Tickets reserveren via www.meervreugde.be.