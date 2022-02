Theatergezelschap Cie Tabloo terug van weggeweest met ‘Drie Is Teveel’ in Menen

Iedere jaar verrast het theatergezelschap Cie Tabloo ons met twee volwaardige toneelstukken waar we allemaal heel goedgezind van worden. Door corona werd die traditie wat in de kiem gesmoord, maar vandaag zijn ze terug met de klucht ‘Drie Is Teveel’ van Johan Blaaser.

“Wij zijn een theatergezelschap en zonder elkaar kunnen we uiteraard niets doen dat ook maar een beetje op toneel lijkt”, lacht regisseur Charlotte Bauduin (57). Cie Tabloo bestaat uit allerlei hobby- en amateurspelers met wisselende regisseurs. “Ik speel zelf al sinds 1989 en bij Cie Tabloo startte ik in 2008, het jaar van de oprichting”, aldus Charlotte.

Compagnie of Cie Tabloo is ontstaan na de fusie tussen de verenigingen Iever en Eendracht en Deugd en Vermaak en telt momenteel een 60-tal leden, waaronder acteurs, decorontwerpers, sympathisanten… In deze productie, onder leiding van Charlotte, zullen 13 spelers de bühne delen.

“Het stuk heet ‘Drie Is Teveel’ en gaat over het bezoek van de steenrijke familie Oldenbach bij de familie Vandersande. Die hebben blijkbaar een huwbare zoon in de aanbieding en een verbintenis met de dochter des huizes zou geen slechte zaak zijn. Dat is echter niet naar de zin van dochter Liza, en met de hulp van de butler beraamt ze een plan om de goed voorbereide ontvangst in duigen te doen vallen.”

“Een loodgieter, die daar toevallig aanwezig is, wordt ingeschakeld om als huisknecht te fungeren, maar dat blijkt een rampzalig idee. Je ziet, het wordt een gezellige klucht met humor hoog in de vaandel”, weet Charlotte.

Canteclaer

Cie Tabloo biedt ieder jaar drie producties aan. Telkens twee theatervoorstellingen en daarnaast ofwel één keer een theaterwandeling, ofwel één voorstelling met hun jongste acteurs en actrices. Het toneelgezelschap waar de jongeren zich mogen uitleven in het theaterleven heet Canteclaer.

Zij speelden in november ‘De nieuwe kleren van de Keizer’. Deze jongerenafdeling bestaat uit acteurs en actrices tussen de 8 en 18 jaar. “Het is voor hen alvast een mooie opportuniteit en wie weet maken ze de overstap later naar ons volwassenencollectief”, zegt Charlotte.

Nieuwe aanwinsten vinden is niet altijd gemakkelijk bij theatergezelschappen en bij Cie Tabloo is dit niet anders. “Het is inderdaad niet gemakkelijk omdat er veel repetities zijn, telkens een dertigtal zeg maar. Maar 20-jarigen vinden is nog moeilijker. Nadat ze zich volop hebben geamuseerd, botsen ze op de realiteit van school en studies. Maar gelukkig bieden er zich ieder seizoen wel een aantal nieuwe aspirante toneelliefhebbers aan en dan beslissen we wie welke rol zou kunnen spelen”, vertelt Charlotte.

Gezwicht na wat pintjes

Van een nieuwe aanwinst gesproken, de 42 jarige Julien Guyot mocht voor deze voorstelling het Tabloo-team versterken. “Ik ben er een beetje ingerold dankzij mijn vriendin, die al meer dan acht jaar bij Cie Tabloo speelt. Ik verzorgde al als medewerker twee jaar lang het decor en op een dag zochten ze een kleine mannelijke bijrol en na een paar pintjes ben ik gezwicht”, lacht Julien.

De kersverse acteur neemt zijn rol toch wel met de nodige ernst. “In het begin was ik wel wat gereserveerd, maar gaandeweg kwam ik losser en losser. Ik wacht nu nog af op een goede respons en positieve feedback om te beslissen of ik volgend jaar terug van de partij zal zijn”, vertelt Julien.

Charlotte is in ieder geval heel tevreden met haar bont toneelgezelschap. “We komen allemaal goed overeen. Dat is niet altijd evident, want als regisseur moet je wel beslissen wie wat moet doen en wie waar moet staan. Ik mocht ook de rollen uitkiezen en dat is ook wel eens leuk om te doen”, lacht Charlotte.

Er komt dus meer bij kijken dan alleen maar een ‘beetje’ toneel spelen. “Inderdaad, we moeten voor onze decors zorgen, door ze zelf te bouwen bijvoorbeeld. Ook onze kostuums worden speciaal gemaakt. Dat is heel belangrijk, want als acteur voel je pas perfect je te spelen personage aan in de juiste klederdracht. We huren hier ook de zaal en de kleedkamer en we hebben ook nog een depot waar we onze kostuums en rekwisieten stockeren. Je ziet, veel werk aan de winkel”, lacht Charlotte.

Cirkel is rond

‘Drie Is Teveel’ krijgt zes voorstelling en die gaan allemaal door in de Theaterzaal De Kleine Prins, August Debunnestraat in Menen. “We hebben zelf al twee uitverkochte voorstellingen. Door de coronamaatregelen, zoals meer zitruimte voor de bezoekers en dus minder plaats in de zaal, hebben we nog twee extra voorstellingen moeten voorzien”, zegt Charlotte. Onze pas geridderde regisseur staat alvast te trappelen om er in te vliegen.

“Bij mijn debuut in ’89 waren we met 13 vrouwen. Vandaag regisseer ik 13 spelers, dus de cirkel is rond zou ik zeggen”, besluit Charlotte.

