Theatergezelschap Albatros uit Lauwe blaast vijftien kaarsjes uit: “Allemaal begonnen met ‘De Muppets’

Wat 15 jaar geleden tussen pot en pint ontstond, groeide uit tot een heus theatergezelschap. Met een lach en een traan kon Albatros zich ontpoppen tot een compagnie waarbij cultuur, humor en een serieuze toets nooit ver van elkaar verwijderd liggen. Om hun verjaardag te vieren pakt het gezelschap uit met een erg merkwaardige en immer zo persoonlijke voorstelling.

“De Muppets!” Wanneer de vraag wordt gesteld hoe het allemaal begon, dan reageert het trio bijna synchroon. Joris Vanhee (64), Gudrun Deneckere (59) en Stefaan Vanbiervliet (51) vormen de kerngroep van Albatros, ‘hun’ theatergezelschap dat stevig in de Lauwse culturele fundering verankerd zit.

“15 jaar geleden hadden we een gek idee, het soort van idee dat je echt out of the blue op tafel gooit en waar de rest meteen voor verkocht is.” Joris spreekt met ‘we’ over Gudrun, haar overleden echtgenoot en zichzelf en raakt er meteen een erg emotionele snaar mee.

“We wilden iets speciaals doen tijdens de Nationale Feestdag, op 21 juli. Het moest ludiek zijn, het moest luchtig zijn en het moest vooral de mensen aanspreken. We kwamen op het idee om een Muppetshow op poten te zetten op de eerste verdieping van onze woning. Aan het raam zouden we met figuren een show gaan organiseren, volledig geïmproviseerd. Met een megafoon zouden we zo grappen en grollen verzinnen over mensen die op dat moment voorbij kwamen. Hilarisch dus, alleen nam het idee een brutale en pijnlijke wending.”

De echtgenoot van Gudrun, eveneens beste vriend van Joris, overleed enkele dagen voor die bewuste 21 juli. “Dat hakte er toen bij iedereen keihard in, maar we moesten door. We wilden hommage brengen aan onze partner, vriend en mens die hij was. Hij schreef in zijn vrije tijd aan een trilogie waar slechts 2 boeken van werden afgewerkt. Eén ervan had de titel ‘albatros’ en zo ontstond het idee om onder die naam theater te gaan brengen. Eerst was het enkel ons maar ondertussen groeide het geheel uit tot een bonte bende van 13 acteurs en actrices en minstens evenveel mensen die ons helpende handen bieden.”

Bijzondere dag

Albatros stond in al die jaren verschillende keren op verschillende podia. Met hun nieuwste voorstelling, die de naam ‘Een bijzondere dag’ kreeg, keert de groep terug naar hun roots. “Een intieme voorstelling waarbij er slechts 2 personen op het podium staan. Diezelfde 2 mensen die Albatros in het leven riepen, om hun verlies een plaats te kunnen geven. Intiem mag je overigens erg letterlijk nemen want onze 3 voorstellingen staan telkens gepland in een omgeving die bijna huiselijk te noemen is. Met locaties zoals De Club in Lauwe of Het Applauws gaan we optreden voor maximaal 50 tot 70 personen.”

“De voorstellingen duren 50 minuten en brengen een verhaal dat is gebaseerd op een film. De titel van de film gaan we natuurlijk niet verklappen of we zouden onze toeschouwers niet meer kunnen verrassen. Toch kan ik al zeggen dat de kern van het verhaal gaat over 1 dag uit het leven van 2 mensen. Een bijzondere dag dus waarbij een resem aan gebeurtenissen hun leven voor altijd zal gaan bepalen. Gudrun speelt de rol van de vrouw, ikzelf neem de rol van man op mij en Stefaan verzorgt de volledige organisatie van het stuk.”