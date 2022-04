Theaterfreak Guido Willaert wint prestigieuze Raf Seys-prijs 2021: “Hij is een inspiratie voor jongeren”

Omdat voormalig leraar verbale expressie en theaterfreak Guido Willaert (72) zich gedurende zijn hele leven verdienstelijk heeft gemaakt voor de cultuur in zijn gemeente, kreeg hij afgelopen zaterdagavond in cultuurtempel De Balluchon, uit handen van burgemeester Patrick Lansens (Vooruit), de driejaarlijkse prijs Raf Seys 2021, waaraan een cheque verbonden is met een bedrag van 2.500 euro.

Guido Willaert is een oud leraar van het Sint-Martinusinstituut en een theaterfreak in hart en ziel. Omdat hij zich gedurende zijn hele leven verdienstelijk heeft gemaakt voor cultuur in zijn gemeente en tot ver er buiten, werd hij door een tienkoppige jury uit vijf kandidaten, uitgeroepen tot laureaat van de driejaarlijkse Raf Seys-prijs. De winnaar van de Raf Seys-prijs werd aan het ruim aanwezige publiek voorgesteld in een emotioneel filmpje, gemaakt en geregisseerd door dochter Lien Willaert, die helaas verstek moest laten gaan voor de uitreiking, maar wel vertegenwoordigd werd door haar echtgenoot filmregisseur Jan Verheyen.

Guido zaaide de theaterkiem bij zo’n zeshonderd jongeren!

Zeer geliefd

“Het is voor regisseur Guido Willaert, een Liftime Achievement Award, een bekroning voor zijn volledige toneelcarrière, die hij meer dan verdient”, benadrukte Elise De Gend, voorzitter van de Koekelaarse cultuurraad, zaterdagavond op de uitreiking. “Guido oogstte in en buiten Koekelare veel succes. Hij was niet alleen zeer geliefd, maar ook zeer vernieuwend binnen de schooltheaterwereld en inspireerde jongeren met hoogstaande en moderne theatervoorstellingen die hijzelf ook regisseerde. Guido zaaide de theaterkiem bij zo’n zeshonderd jongeren!” Guido Willaert was ook actief bij het Orffen-ensemble Pro Musica, regisseerde het passiespel in Oudenburg en de Godelieveprocessie in Gistel en hij is ook de stichter van Toneelstudio De Gheldere en laureaat van het Victor de Ruyterforum. Guido Willaert won al twee keer de gemeentelijke cultuurprijs De Bronzen Stekker en behaalde eerder al de Houtlandse Persprijs.

‘Artiesten up Stroate’

Naast de prestigieuze driejaarlijkse Raf Seys-prijs, vielen er nog heel wat mensen in de prijzen. Zo waren er drie jubilerende verenigingen: Spaenhiers (40 jaar), Hadock (20 jaar) en Souvenhiers (10 jaar), maar waren er ook drie jubilerende leden: Frans Dedrie, Ann Stellamans en Lut Vandecasteele die in de kijker werden gezet door cultuurschepen Jessy Salenbien (Vooruit). Ook de Artiesten up Stroate werden via een filmpje aan het publiek voorgesteld. De winnaars van de fotowedstrijd kregen hun prijs mee naar huis, maar daar komen we volgende week op terug. (EV)