Theaterfestival Spots op West palmt voor de 20ste keer Westouter in

In Westouter is de 20ste editie van het theaterfestival Spots op West uit de startblokken geschoten. Dat gebeurde met de theatervoorstelling ‘Beautiful Monster’ van De Figuranten uit Menen. “Spots op West geeft amateurverenigingen de kans eens verder te spelen dan onder de eigen kerktoren.”

“Na twee jaar van alternatieve activiteiten door de coronapandemie doet het extra deugd om het festival terug in volle ornaat te mogen organiseren”, zegt Hannelore Vandezande van Opendoek. Dit is een vereniging die theater in de vrije tijd ondersteunt. Dat gebeurt onder meer door het op poten zetten van festivals. Spots op West is er daar een van. “Dat evenement is door de jaren heen uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de theaterwereld. Jaarlijks komen gemiddeld 3.000 bezoekers genieten van een gevarieerd programma van teksttheater, familievoorstellingen, musical, figurentheater en comedy.”

Toneel in de crypte

Het vertrekpunt van het festival is uitzonderlijke theatervoorstellingen brengen op unieke locaties. “Een klassieke theaterzaal zal je niet vinden, maar er vinden wel voorstellingen plaats in de kerk, een crypte, een schuur, een café en zelfs in de wei. Het dorpje Westouter vormt de scène voor het spektakel”, aldus Hannelore. “Om de omgeving te ontdekken, zijn theaterwandelingen ideaal. Op het parcours zijn er vier korte voorstellingen. Het hart van het festival is de Spiegeltent, waar er doorlopend randanimatie is.”

“Zoals alle goede dingen ontstond het idee voor Spots op West op café”

Dit jaar viert het festival zijn 20ste verjaardag. Frank Verdru, ook gekend van Bloedend Hart, en zijn partner Sofie Pattyn stonden mee aan de basis van het theatergebeuren. “Zoals alle goede dingen ontstond het idee voor Spots op West op café”, weet Frank. “We discussieerden vaak over theater en vonden het jammer dat de meeste amateurverenigingen vooral onder de kerktoren speelden en nooit de kans kregen om eens op andere plaatsen hun voorstellingen te brengen. Zo begon het idee te rijpen om een festival te organiseren voor amateurgroepen die eens wat verder van huis willen spelen.”

Verjaardagsdrink

Donderdag opende het festival met de voorstelling ‘Beautiful Monster’ van De Figuranten uit Menen. Nadien werd in de Spiegeltent nog een verjaardagsdrink geschonken. Daarbij kregen Frank Verdru en Sofie Pattyn een bedanking voor hun jarenlange inzet voor het festival.

Spots op West loopt nog tot zondag 10 juli in Westouter. Op het programma staat bijvoorbeeld een acteursduo uit Amerika, een poëtische dj-performance en improvisatietheater. “Wie een voorstelling wil meepikken moet snel zijn, er is namelijk al heel wat uitverkocht”, weet Hannelore Vandezande.