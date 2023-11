Theatercafé Guido is te gast in Lichtervelde

Theatercafé Guido komt binnenkort naar Lichtervelde. Het stuk van Ruben Bruneel wordt gespeeld in café De Piraat en De Bourge. Op het eerste zicht een luchtige voorstelling, maar dan wel één met een onderliggend wrang laagje.

Theatercafé Guido is er vooral gekomen op vraag van Lore Vanbesien en Dieter Van Iseghem. In het verleden acteerden ze in ‘De Killer Queen’, een stuk geschreven door Ruben Bruneel.

“Ze kwamen naar mij met de vraag om eens een kleiner stuk te maken”, vertelt Ruben, die in Brugge woont, maar afkomstig is van Lichtervelde. “We staken de koppen bij elkaar. Uit het gesprek kwam de inspiratie voor het verhaal dat ik schreef. Het is voor mij fijn om eens een voorstelling te maken dat iets sneller tot een eindresultaat leidt. Aan een stuk zoals De Killer Queen zit je al snel aan twee jaar voorbereiding.”

De acteurs van ‘Guido’ nemen de locatie over. “De bediening is een deel van het stuk”, zegt Ruben.“We spelen in en met de locatie.”

Zangavond

Het gaat niet zo goed met het café van Funny en Paloma. Om volk te lokken organiseert Funny een zangavond met Guido. “Maar de vedette laat op zich wachten”, verklapt Ruben.“Terwijl er gewacht wordt op hem leren de toeschouwers cafébaas Funny kennen.” De rol van Funny wordt gespeeld door Dieter Van Iseghem, Lore Vanbesien speelt zijn vrouw Paloma.

Tussenin wordt er muziek gespeeld door de Drie Broers, Ivan Laga en Jan Denolf. “Het verhaal zelf zal iedereen anders aanvoelen. De één zal het een luchtig, komisch stuk vinden, voor een ander kan het eerder wrange gevoelens oproepen. Op het einde zingen we samen. Een fijn moment om de ‘zwaarte’ van het stuk te verdrijven.”

Theatercafé Guido komt op 9 november in Café De Piraat, Hoogstraat 7 en op 3 december in De Bourge, Statiestraat 5, telkens aanvang om 20 uur. Tickets aan 10 euro zijn te verkrijgen in de deelnemende cafés of via Lore Vanbesien, lorevanbesien@hotmail.com, 0478 83 09 02. Het theatercafé duurt 75 minuten. De cast bestaat uit Dieter Van Iseghem, Lore Vanbesien, Sofie Sinnaeve en Judith Bruneel.

(Jenka Watteny)