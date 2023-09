Theatercafé brengt een lach en een traan in Bar Provisoir

Een avondje toneel aan de comptoir van Bar Provisoir in Torhout. Op woensdag 4 oktober om 20 uur wordt de foyer van het cultuurcentrum de Brouckere omgetoverd tot een heus theatercafé. Vier acteurs en twee muzikanten brengen de voorstelling Guido, een stuk met een lach en een traan. Maar toch vooral met een lach.

Narcist in hoofdrol

Centraal in de opvoering staan Dieter Van Iseghem en Lore Vanbesien, in het echt een koppel en dit keer ook op scène een paar. Ze wonen in Lichtervelde, maar Lore is oorspronkelijk afkomstig uit Torhout.

Dieter speelt de gerant van de plaatselijke kantine, Funny Vandevelde. Die is op z’n zachtst gezegd een tikkeltje zelfingenomen. Of juister verwoord: een regelrechte narcist. Zijn vrouw Paloma mag wel iets zeggen, maar liefst alleen als hij daar de toestemming voor geeft.

Funny is in zijn nopjes, want hij heeft een optreden kunnen regelen door de bekende artiest Guido, de zanger met een stem als een nachtegaal. Guido zal zich laten begeleiden door het orkestje De Drie Broers, met de muzikanten Jan Denolf uit Torhout en Ivan Lagae uit Lichtervelde. Normaal gezien musiceert ook Dieter met hen mee, maar dit keer heeft hij het te druk met de narcist uit te hangen. Acteren ook in het stuk: Judith Bruneel uit Lichtervelde en Sofie Sinnaeve uit Aartrijke.

Acteren en ook zingen

Guido is geschreven door Ruben Bruneel uit Brugge, die de regie voor zijn rekening neemt. De voorstelling duurt zo’n 75 minuten, zonder pauze. De vier acteurs zingen ook en het publiek zal al eens een liedje mogen meekwelen. Het onderliggende thema mag dan schrijnend zijn – narcisten zijn geen aangename mensen – de sfeer in het café zit er bij momenten goed in.

De tickets kosten 12 euro en zijn te koop via het cultuurcentrum de Brouckere, www.ccdebrouckere.be Info: Lore Vanbesien, 0478 83 09 02, lorevanbesien@hotmail.com.