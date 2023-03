Theaterbende PROT geselecteerd voor Landjuweel: “Dit is het hoogste wat je in het amateurtheater kan bereiken”

De regionale Theaterbende Prot uit Poperinge sloot begin februari zijn speelreeks van Hamlet af. Twee juryleden van het Landjuweel selecteerden Prot voor dit festival. “Dat is zeg maar de Champions League van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel”, zegt Chris Vandenberghe van Prot.

“Vlaanderen en Brussel tellen ruim 1.000 amateurtheatergroepen. Elk jaar waagt één op twintig daarvan zich aan het Landjuweel. Gemiddeld één op vijf daarvan belandt na een bezoek van een jury op de longlist. Dit is het hoogste wat je in het amateurtheater kan bereiken en dat is dus wat Theaterbende Prot nu heeft gehaald”, zegt Chris Vandenberghe van Prot. “Afhankelijk van de genres die in de longlist belanden kan Prot ook nog geselecteerd worden om op het Landjuweelfestival te spelen dit najaar. Dit gaat dit jaar door in de herfstvakantie in Brugge.”

De regie lijkt sober, maar de voorstelling baadt in energie en kracht. Deze Hamlet is een coherente voorstelling gedragen door sterke spelers. De regiekeuzes en dramaturgie zijn doordacht, het lichtplan en de scenografie op elkaar afgestemd. Dat alles maakt van Hamlet een homogene voorstelling die mooi in balans is”, zo staat te lezen in het juryverslag.

Eigenzinnige manier

Theaterbende Prot speelde begin dit jaar het klassieke drama Hamlet van Shakespeare in een versie van Piet Arfeuille en in een regie van Rik Desmet. Hamlet werd voor 750 mensen gespeeld in CC Ghybe in Poperinge. Brecht Dejonckheere en zijn zoon Warre speelden de hoofdrollen in het stuk. Warre speelde de rol van Hamlet. Vader Brecht vertolkte Claudius, de nieuwe koning en stiefvader van Hamlet. “De live muziek van Bergen, de mooie vormgeving en verrassende spelelementen, het sterke spel van de hele cast en niet in het minst drie jongeren uit het middelbaar onderwijs: het heeft blijkbaar indruk gemaakt op de jury. Een heerlijke opsteker voor deze ploeg die via coaching en vorming steeds het onderste uit de kan haalt. Decor, licht, geluid en video waren zoals steeds af”, vertelt Chris.

“De hang naar kwaliteit blijkt ook uit de eerste stappen in een productieproces. Meestal na enkele voorstellen van de regisseur gaat een zeskoppige leesgroep aan de slag om al die teksten uit te vlooien. Na een bespreking met de regisseur wordt de knoop doorgehakt. Waarna Prot op zoek gaat naar geschikte acteurs in de regio om elke rol zo sterk mogelijk in te vullen. Die eigenzinnige manier van werken werpt opnieuw zijn vruchten af.”