Theaterafdeling Het Muziekhuis presenteert eigentijdse versie ‘Aladdin’: “Het is een bijzonder intense ervaring”

Na twee jaar uitstel speelt de theaterafdeling van vzw Het Muziekhuis in Cultureel Centrum De Stringe het klassieke verhaal ‘Aladdin’ in een nieuw kleedje. Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei brengen tachtig kinderen tussen de 7 en 18 jaar dit muzikaal spektakel vol zang en dans.

De laatste maanden repeteerden de leerlingen intens samen onder de deskundige begeleiding van verantwoordelijke theaterafdeling Aude Dewerchin. “Het is altijd fantastisch om te zien hoe deze groep jongeren over de leeftijden heen een grote familie wordt”, vertelt Aude Dewerchin.

“De grote kinderen zorgen voor de kleintjes, ze ondersteunen en motiveren elkaar. Het is een bijzonder intense, onbeschrijfelijke ervaring. We zijn blij dat we onze leerlingen op deze manier terug met elkaar kunnen verbinden en na al die tijd terug een productie op poten kunnen zetten.”

Proefstuk

De drie hoofdrolspelers zijn allen aan hun proefstuk toe en klinken unaniem enthousiast. “Sinds acht jaar speel ik theater”, vertelt Nina Smagghe (15) uit Elsegem.

“Ik neem de rol van Yasmine voor mijn rekening. Een prinses die verplicht wordt om te trouwen met een prins die de sultan zal worden en enkel uit is op macht, terwijl ik het volk ken en weet dat ik een betere sultan zou zijn dan hem. Ik belichaam eigenlijk de emancipatie van de vrouw in een Arabisch liefdesverhaal.”

Groepsfoto met uiterst rechts Hoofd theaterafdeling Aude Dewerchin. © GV

Migiel Van Den Berghe (15) loopt school in de musicalschool Muda in Evergem en zit in het vierde jaar. “Sinds 14 jaar ben ik bezig met theater. Ik startte toen ik 2,5 jaar was met ‘Drama voor kleuters’ in het Muziekhuis”, klinkt Migiel. “Het is speciaal om voor de eerste keer een hoofdrol neer te zetten. Ik speel Aladdin, een ordinaire straatrat die geen materiële bezittingen heeft maar wel een berg dromen en ambities. Hij wordt verliefd op de prinses maar mag niet trouwen omdat hij geen adellijke titel heeft.”

Gelukkig is er nog Leon Devos (15) die als magische geest goed van pas komt en zorgt voor een happy end. “Aladdin vindt mij in een olielamp’, zegt Leon die in het vierde jaar zit in Hemelvaart in Waregem. “Het is een karikatuur en een komische rol waar iedereen vrolijk van wordt.”

Eigen muziekhuisstudio

Niet alleen de tekst werd geschreven door Aude Dewerchin. Ook de volledige vormgeving van het stuk en de tekst op maat voor iedere leerling zijn haar verdienste. De maatkostuums werden gemaakt door Doreen Van staeyen en Kelly Debaere, met de hulp van haar mama Christine Castelein en vriendin Tine Bogaerts. Al de songs werden in de eigen muziekhuisstudio opgenomen, waarna Jonathan D’Hondt, de verantwoordelijke van Het Muziekhuis, deze mixte tot muzikale pareltjes. De filmdecors werden gemaakt door Cliff Merayah van Yellowfish Productions.