Theater Taterwater Handzame start zondag ticketverkoop

Na twee verloren seizoenen door de coronapandemie doet Theater Taterwater Handzame dit jaar een nieuwe poging. Op de planning staat alvast ‘Daten voor Dummies’, op 17, 18, 19, 24 en 25 maart in OC De Gildezaal.

De ticketverkoop start op zondag 22 januari om 10 uur in OC De Gildezaal. Theaterliefhebbers kunnen er hun zitje komen reserveren voor een van de voorstellingen. Wie eerder al tickets kocht voor de geannuleerde voorstellingen in 2020, kan deze vanzelfsprekend omwisselen voor nieuwe tickets voor een datum naar keuze. Na de voorverkoop van zondag 22 januari worden de resterende tickets te koop aangeboden bij drankcenter Rojo in Handzame.

De laatste keer dat Theater Taterwater op de planken stond, was in 2019 met de komedie Och Mens. In 2020 werden alle voorstellingen geschrapt om de bekende redenen. Daten voor Dummies werd geschreven en geregisseerd door Elise Degend uit Koekelare. Het stuk gaat over een groepje mensen dat samenkomt in een parochiezaaltje om te leren daten. De coach laat hen de gekste oefeningen doen om hen meer zelfvertrouwen te geven.

