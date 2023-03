Theater Taterwater brengt Daten voor Dummies: “Vierde keer, goeie keer!”

Het is intussen alweer van maart 2019 geleden dat de theaterspots van Theater Taterwater in de Gildezaal nog brandden. Dat er niet gespeeld werd, daar is maar één klein beestje de grote boosdoener van: corona. Op vrijdag 17 maart gaat ‘Daten voor dummies’ eindelijk in première.

“Uitgesteld is niet verloren, maar het heeft lang genoeg geduurd”, aldus voorzitter Dries Uyttenhove. “We kijken reikhalzend uit naar de première van ‘Daten voor dummies’, want in 2020 werden we in snelheid gepakt door corona, voor wie zich de historische lockdown van 13 maart nog herinnert. We zouden uitgerekend die avond de eerste keer spelen. De voorstellingen waren allemaal uitverkocht. Het decor en de speciaal daarvoor gehuurde belichting stond er, de acteurs kenden hun tekst van binnen en van buiten, maar we moesten helaas alles afgelasten, met een groep teleurgestelde spelers en een ontgoocheld publiek en op de koop toe een financiële kater. Maar er was helaas niets aan te doen, want we waren niet de enige toneelvereniging die corona roet in het eten zag gooien. We besloten de voorstelling uit te stellen naar oktober 2020, met de gedachte in het achterhoofd dat de storm wel zou gaan liggen zijn tegen dan.”

“Niets was minder waar en we keken al uit naar 2021. We zijn nu 2023 en een paar coronagolven later. Dus je kan niet geloven hoe we er naar uitkijken om weer voor een volle zaal te mogen spelen. We hebben echter tijdens die gedwongen sabbatjaren niet stilgezeten. We zijn op zoek gegaan naar nieuw en jong bloed om onze theatergroep te versterken. We hebben hen ook gevonden en dat was nodig, want je kan na drie jaar niet meer verwachten dat iedereen nog kan meespelen in hetzelfde stuk. Het stuk telt een bezetting van maar liefst 14 acteurs.”

Bont allegaartje

“Sommige spelers hebben ondertussen een andere job of zijn afgestudeerd of zijn met hogere studies begonnen en zitten op kot. We zijn dus op zoek gegaan en we hebben alle openstaande rollen ingevuld. Onze regisseur Elise De Gend is ons opnieuw komen begeleiden in het hernemen van het stuk. De titel verklapt eigenlijk al veel en toch ook weer niets. Een bont allegaartje komt samen in een parochiezaaltje voor de eerste sessie van een workshop ‘daten voor dummies’. Hun coach laat hen de zotste oefeningen doen om hen meer zelfvertrouwen te geven in het zoeken naar de geschikte partner. Maar een paar verwikkelingen zorgen ervoor dat ze met z’n allen op stap gaan. De vraag is of één van hen uiteindelijk toch de ware zal vinden”, licht Dries nog een tipje van de sluier.