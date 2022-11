Theater Streven staat met nieuwste productie ‘Vier zussen’ op de planken in Vichte

Dit weekend gaat de nieuwe theaterproductie van Theater Streven van start in CC De Stringe in Vichte. De vier zussen Marie, Martha, Vera en Lies brengen flarden van het leven, een collage van verhalen, anekdotes, situaties en herinneringen. Elk met hun dromen, gevoelens en frustraties.

De poëtische tekst is van de hand van Claire Swyzen die een fascinerend beeld schetst van vier zussen van wie de herinneringen verrassend verschillend zijn. Beetje bij beetje wordt de dynamiek onthuld tussen vier sterke vrouwen.

Grappig en beklemmend

Vooral wat niet gezegd wordt, blijkt veelzeggend. Eén enkele dia uit de lader, belicht vanuit een specifiek punt. Soms grappig, soms beklemmend, maar voor iedereen herkenbaar.

Claire Swyzen baseerde haar theatertekst op een fotoboek: The Brown sisters van fotograaf Nicholas Nixon die sinds 1974 elk jaar een foto maakte van zijn vrouw en haar drie zussen.

Vier vrouwen die hij jaar na jaar in dezelfde opstelling registreert. Bladzijde na bladzijde zien we hoe de zussen jarenlang jong blijven en dan plots ingehaald worden door de tijd en tegelijk oud worden.

Debuut als regisseur

De regisseur Jo Bostyn is lid van Streven sinds 1994 met de opvoering van A Christmas Carol. In de loop der jaren volgden nog vele producties met als kers op de taart de opvoering van Alles voor U op het theaterfestival Spots op West onder regie van Lore Waignein.

Met een laatste duwtje van Lore waagde hij de sprong om de spelerspruik om te ruilen voor de regisseursstoel. “Na jarenlang koud en warm te blazen, waag ik me toch aan mijn eerste stappen als regisseur”, zegt Jo Bostyn (51).

Voor en door vrouwen

“Met Vier zussen valt de keuze op een stuk voor en door vrouwen, pure girl power. Misschien een vreemde keuze als man, maar met mijn drie zussen en mijn drie dochters voelt het toch zeer vertrouwd aan. Dank aan Streven om mij dit te laten doen. Ik hoop dat het publiek er evenveel van zal genieten dan wij tijdens het repetitieproces.”

Isolde Tack (30) speelt Lies en neemt als quote uit het stuk Oud worden we sowieso, Isabelle Chanteloup (44) vult de rol van Marthe in en filtert Van het één komt het ander. Sylverine Vandendriessche (50) neemt de rol van Vera voor haar rekening en laat Dit kan ik niet winnen optekenen en de vierde zus, Marie, wordt gespeeld door Lies De Smaele (39), die heel overtuigend stelt: Alles gaat altijd over.

Dankzij Dieter Strobbe is er geluid en Eric Van Laeken zorgt voor licht. De affiche werd gemaakt door Griet Vandenbroucke.