Theater Sellewie uit Deerlijk lacht met minister Neuckermans

Theater Sellewie staat vanaf zaterdag 8 oktober vijf keer op de planken met ‘Foei minister!’. Een komedie in twee bedrijven van Ray Cooney in een regie van Filip Santens.

‘Pand, gouden hand’ is de 28ste voorstelling van Theater Sellewie. Het gezelschap startte in 1993 met het blijspel ‘Als ik de lotto win’ van Ruud De Ridder in een regie van Claude De Ruyck. Bijna drie decennia na de start houdt Theater Sellewie zich aan zijn basisprincipes en dat is de toeschouwers een ontspannende en leuke avond bezorgen.

“In de jongste productie staat minister Neuckermans centraal”, stelt pr-verantwoordelijke Geert Vandercruyssen. “Hij heeft grootse plannen. In plaats van een marathonzitting bij te wonen in het parlement, heeft hij een hotelkamer geboekt waar hij hoopt een aangename avond door te brengen met Vicky Thienpondt, een secretaresse van de oppositie.”

“Alleen worden zijn plannen gedwarsboomd door een irritante hotelmanager, een geldzieke kelner en… een lijk. Als ook nog eens de echtgenoot van Vicky het hotel komt binnenvallen, gaan de poppen nog meer aan het dansen. Tijd om kabinetschef Karel Indebroeck ter hulp te roepen. De chaos wordt nog groter als ook mevrouw Neuckermans, verpleegster Van Huffel en kamermeid Maria hun opwachting maken.”

Filip Santens regisseert Jurgen Vanoverberghe, Gerda Devies, Peter Soen, Martine Prat, Filip Verschuere, Luc Bulckaen, Liesbeth Bulckaen, Peter Bossuyt, Anneleen Bulckaen en Bo Lecluyse. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 8, zondag 9, woensdag 12, vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober, telkens om 20 uur (zondag om 17.30 uur) in d’Iefte. De toegang bedraagt 9 euro in voorverkoop, 10 euro de avond zelf. Kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. (DRD)

Info en reserveren: 0468 31 42 52 (tussen 18 en 21 uur) en reservaties@theatersellewie.be