Theater Sellewie staat op de planken met ‘Kom aan, kameraad!’

Theater Sellewie staat vanaf zaterdag 7 oktober vijf keer op de planken met Kom aan, kameraad!. Een komedie van Ray Cooney in een regie van Ronny Deweerdt over een Russische balletdanser die wil overlopen naar het westen. We zien Filip Verschuere, Luc Bulckaen en Geert Vandercruyssen (zittend), Peter Bossuyt, Gerda Devies, Peter Soen, Liesbet Bulckaen, Jurgen Vanoverberghe, regisseur Ronny Deweerdt, Martine Prat, souffleur Geert Bulckaen en Anneleen Bulckaen. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 7, zondag 8, woensdag 11, vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober, telkens om 20 uur (zondag om 17.30 uur) in d’Iefte. Info: 0468 31 42 52 en reservaties@theatersellewie.be. (DRD/foto DRD)