Theater Platteau brengt voorstellingen in voormalige kringloopwinkel in Roeselare

Theater Platteau brengt vanaf vrijdag 24 februari, zes weken lang de voorstelling ‘The only way is up, Baby!’ op de planken. Die voorstellingen hebben plaats in de voormalige kringloopwinkel. “In november kregen we te horen dat we niet meer in het Spillebad konden spelen. Dankzij de medewerking van de stad en vele vrijwilligers slagen we er nu toch in om een speciaal stuk op te voeren.”

Cultuurvereniging Theater Platteau blies in 2021 vijfentwintig kaarsjes uit. Midden in de coronacrisis kon er niet gespeeld worden, maar artistiek leider Kris Vansteelandt en zijn vrouw Myriam Anne bleven niet bij de pakken zitten. “Tijdens een vakantie maakten we een nieuw stuk. Een montageproductie uit een vijftiental gespeelde stukken. We brachten verschillende elementen samen en maakten daarrond een gloednieuwe productie: ‘The only way is up, Baby!’”

Aanvankelijk was het niet de bedoeling om het stuk nu al te brengen, maar het eindwerk van een studente op te voeren. Die plannen werden echter uitgesteld naar volgend jaar. “Pas in oktober startten we met de voorbereidingen van ‘The only way is up, Baby!’. We hadden het geluk om nog verschillende gedreven acteurs te vinden.” Onder andere Bart Claeys zegde toe.

Een Nieuwe locatie

In november kreeg Theater Platteau van de stad te horen dat het Spillebad niet meer kon gebruikt worden voor hun voorstellingen. “We speelden er reeds in 2020 en 2022 en hoe we precies onze nieuwe voorstelling zouden brengen, was inmiddels uitgetekend. Schepen van Cultuur Vanbrussel (CD&V) ging onmiddellijk met ons op zoek naar een oplossing.”

Die werd gevonden in het pand langs de Désiré Merghaertstraat waar vroeger de Kringloopwinkel huisde. De Kringloopwinkel verhuisde een kleine twee jaar geleden naar de site van RSL op Post. “Het gebouw brengt verschillende uitdagingen met zich mee, maar we zijn blij dat we zo snel konden schakelen en toch een nieuwe locatie vonden voor onze voorstellingen. We hebben altijd geïnvesteerd in materiaal en dat blijkt nu ook ons geluk te zijn”, aldus Kris.

18 voorstellingen

Inmiddels sloegen tal van vrijwilligers de handen in elkaar om van het leegstaande pand een gezellige toneelzaal te maken. “Dat de site leeg staat kwam ons eigenlijk wel goed uit. Op die manier konden we zelf alles aankleden, al maakten bijvoorbeeld enkele pilaren het niet altijd even gemakkelijk.”

Bij Theater Platteau is men nu helemaal klaar om achttien voorstellingen van hun stuk te spelen. Het is een voorstelling over een familie en hun feestzaal. “Met tal van verrassende en leuke elementen.”

“We hebben geïnvesteerd in materiaal en dat blijkt nu ook ons geluk te zijn”

Net zoals bij vorige voorstellingen schakelt Theater Platteau ook weer een kunstenaar in. Schilder Dirk Calmeyn stelt de komende periode zijn schilderijen in de toneelzaal tentoon.

Een waardig afscheid

Wie een laatste keer een blik wil werpen op de voormalige kringloopwinkel en wil genieten van de voorstelling van de theatervereniging, kan kaarten reserveren via www.theaterplatteau.be. De vereniging mag van de stad de site gebruiken, maar moet binnenkort wel opnieuw op zoek naar een nieuwe locatie.

“Vroeger zat er op die plaats een verffabriek. Inmiddels is er een onderzoek gebeurd van een extern bureau naar mogelijke vervuiling in de grond. We wachten nog op het rapport. Eens dat er is, kunnen we met een verkoopdossier de markt op. Bedoeling is dat er een woonproject komt met ook aandacht voor voldoende groen. We zijn wel blij dat de site nu een zinvol en waardig afscheid krijgt dankzij Theater Platteau”, aldus schepen Bart Wenes (CD&V).