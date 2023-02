Theater O’ana zoekt jong volk voor stuk over de Roze Ridder

Theater O’ana uit Torhout, dat producties brengt voor en door jongeren, bestaat vijf jaar. In september wil het gezelschap viermaal de komedie ‘Het Geheim van de Roze Ridder’ opvoeren. Daar is nog jong volk voor nodig en dus zijn er audities op zaterdag 18 februari.

Die audities hebben plaats in De Loods achter het Huis Bekaert op de Markt, net naast de fietsenzaak. Ze richten zich tot jongens en meisjes tussen de 12 en de 26 jaar. Die hoeven niet per se over podiumervaring te beschikken, zolang ze de theatermicrobe maar te pakken hebben. Inschrijven gebeurt via de website van O’ana. Goed om te weten: de repetities voor Het Geheim van de Roze Ridder zullen vanaf de maand maart telkens op zondagvoormiddag in De Loods plaatsvinden.

Doldwaze komedie

Sylke Vanrietvelde (bijna 30) stond in maart 2018 aan de wieg van Theater O’ana en is sinds de start voorzitter van de vereniging die zich puur op jeugdproducties toespitst. “Met Het Geheim van de Roze Ridder zijn we al aan onze vierde productie toe”, zegt ze. “En dit ondanks de coronaperikelen die ons parten hebben gespeeld. De regie wordt gevoerd door Matthijs Vandekinderen, die vooral in de musicalwereld bekend is dankzij zijn regie- en acteerwerk bij KotéKoer in Brugge. Maar voor alle duidelijkheid: Het Geheim van de Roze Ridder is geen musical, maar gewoon theater.”

“Het is een doldwaze komedie. Het verhaal draait rond een groep leerlingen die een stuk op de planken wil brengen over een riddertocht. Daarbij probeert de Roze Ridder een jonkvrouw te bevrijden, maar de voorstelling loopt niet van een leien dakje. Acteurs komen niet opdagen, decorstukken zijn niet afgewerkt, spelers zitten niet in de juiste rol, enzovoort. Bovendien zit er een leerkracht in de zaal, die zich constant loopt te bemoeien tijdens de opvoering zelf. Hilarisch…”

Hele zaterdag audities

De cast zal deels bestaan uit spelers die in de vorige productie Sam hebben geacteerd. Maar dat volstaat niet, vandaar de audities van 18 februari. “Die hebben de hele zaterdag plaats”, aldus Sylke. “De kandidaten kunnen via het formulier op onze website zelf een moment uitkiezen. Wie door de auditie geraakt, zal in de toekomst ook aan andere van onze producties kunnen deelnemen. In een jeugdgezelschap heb je constant vers bloed nodig. We zijn op zoek naar jong volk.”

Inschrijven voor de audities van zaterdag 18 februari kan via www.theater-oana.be