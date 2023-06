Theater Malpertuis roept ‘Vossen van Malpertuis’ in het leven

Theater Malpertuis wil in het volgende seizoen investeren in een nieuwe, energiezuinige verwarmingsketel en is op zoek naar sponsors die het Tieltse theater een financieel duwtje in de rug willen geven.

“We willen tegemoetkomen aan de uitdagingen in de culturele sector met onder meer een groener energiebeleid en een online ticketingsysteem. Een eerste stap is een nieuwe, zuinigere, verwarmingsketel die de hoge energiekosten voor ons theaterhuis zal helpen drukken.”

Om dat te helpen bekostigen, roept Malpertuis ‘De Vossen van Malpertuis’ in het leven. Concreet kunnen sympathisanten het theater steunen met een bedrag van 150 euro. In ruil daarvoor krijgt de ‘Vos’ één gratis ticket voor elke Malpertuisproductie in seizoen 2023-2024, plus uitnodigingen voor de exclusieve seizoensopening, voor de masterclasses en voor de fin de saison-drink. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar vossen@malpertuis.be. Ook giften zonder meer zijn welkom. Vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest bezorgd. (SVA)