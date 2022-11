Theater Kleiem telt af naar krokusvakantie: Verhaal over achterklap en verveling van een polderdorp

Theater Kleiem voert in de krokusvakantie eindelijk de langverwachte productie ‘De Mankepoat van de Polders’ op. Het stuk moest omwille van de coronapandemie meermaals worden uitgesteld.

Het oorspronkelijke theaterstuk van de Ierse auteur Martin McDonagh speelt zich af op de afgelegen Aran-eilanden, maar werd voor de gelegenheid herwerkt naar de situatie in Zuienkerke kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het hoofdpersonage manke Willy werd na de duistere dood van zijn ouders opgevoed door zijn tantes Leontine en Madeleine. De zussen houden in het dorp een winkeltje open waar alles en iedereen van commentaar wordt voorzien. Mong, de plaatselijke en vooral zelfbenoemde reporter die de sleur en verveling van alledag doorbreekt met wonderbaarlijke nieuwsjes, komt op zekere dag met écht ophefmakend nieuws op de proppen: een Amerikaanse regisseur streek in het dorp neer om een documentaire te maken over het leven in de polders, en voor die documentaire is hij op zoek naar lokaal acteertalent.

Tragikomisch, soms confronterend levensecht en vooral heel herkenbaar

Verdwijning

Ook manke Willy wil koste wat kost deel uitmaken van dit avontuur en drijft met een sluwe list zijn willetje door. Zijn verdwijning zet het lokale leven op losse schroeven. De Mankepoat van de Polders is een verhaal over dromen najagen, anders zijn en de voortdurende pogingen om te ontsnappen aan het isolement, de achterklap en de verveling van een klein polderdorp.

“Tragikomisch, soms confronterend levensecht en vooral heel herkenbaar”, aldus regisseur Karel Hoffman.

De kaartenverkoop vindt op zondag 15 januari om 9.30 uur plaats in De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96. De prijs per kaart is 10 euro. Er kunnen maximum tien kaarten per persoon worden aangekocht.

De speeldata zijn vrijdag 17 en zaterdag 18 februari om 20 uur, zondag 19 februari om 19 uur, woensdag 22 februari om 19 uur, en vrijdag 24 en zaterdag 25 februari om 20 uur.