Theater Kleiem op zoek naar kat in de kelder

Theater Kleiem bestaat 39 jaar en is momenteel druk in de weer met de laatste voorbereidingen van zijn nieuwste productie De kat in de kelder, die tijdens de krokusvakantie zesmaal wordt opgevoerd in de gemeentelijke sporthal van Zuienkerke. Het betreft een blijspel met licht absurde inslag, Philippe De Meurisse maakte zijn rentree als regisseur.

De ticketverkoop is ondertussen ook gestart. “De zenuwen bij de toneelspelers beginnen stilletjes-aan toe te nemen en ook de mensen van de technische ploeg beginnen zich zo stilaan op te maken voor de 39ste editie van Theater Kleiem. We hebben nog twee weken te gaan voor de grote première op vrijdag 9 februari”, klinkt het.

De belangstelling is groot, de voorstellingen op zaterdag zijn al zo goed als uitverkocht, wel is er nog plaats beschikbaar op vrijdag 9 februari om 20 uur, zondag 11 februari om 16 uur, woensdag 14 februari om 19 uur (tip voor Valentijn) of vrijdag 16 februari om 20 uur.

Wens je er graag bij te zijn op een van deze voorstellingen? Dit kan via het nummer 050 41 01 91, de ticketprijs bedraagt 10 euro. (WK)