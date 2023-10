Theater De Verbeelding vijf keer op de planken met ‘Sporen’

Met z’n negenen staan ze op het podium van zaal OCAR voor hun nieuwste productie. “Theater De Verbeelding maakt er een punt van om zoveel mogelijk van hun leden aan een rol te helpen”, klinkt het. Met de tragikomedie Sporen is dat alvast gelukt.

De laatste weken voor de première op 11 november wordt door toneelgroep De Verbeelding druk gerepeteerd in het lokaal café St. Georges op het Stationsplein. “Dit keer vonden we inderdaad repetitieruimte bij onze sponsor in Roeselare”, legt voorzitter Stefaan Decoene uit. “Ik vond in 2007 enkele ‘thuisloze’ acteurs bereid om in Rumbeke een nieuwe toneelvereniging op te starten. We hebben in die zeventien jaar een stabiele ploeg kunnen uitbouwen met naast een tiental acteurs een decorploeg, technisch onderlegde mensen en een pak ondersteuners.”

Trouwe achterban

Ondertussen heeft De Verbeelding ook een schare trouwe bezoekers achter zich staan. “De keuze van onze stukken valt blijkbaar goed in de smaak bij de toneelliefhebbers in Rumbeke en omstreken. Het is voor ons belangrijk dat het een toneelstuk is met inhoud. Voor de pure billenkletser moet je bij andere toneelgroepen zijn die daar meer in gespecialiseerd zijn. Het liefst van al hebben we een mix van een lach en een traan.”

“En dat is nu net wat het stuk Sporen van Roland Delannoy ons biedt”, vult Alex Vyncke aan. “Het is een tragikomedie waar op een pakkende manier de problematiek van onder andere dementie en mishandeling binnen het gezin wordt aangekaart. Het zijn zulke verhalen die onze regisseur Yvette Vermaut graag opzet. We staan met negen acteurs op het podium. Het is niet altijd evident om stukken te vinden met zo’n grote bezetting, maar we staan er op om zoveel mogelijk mensen uit eigen huis op het podium te zetten. Dat zorgt voor nog meer verbinding binnen de ploeg.”

Nieuwkomers

“Mensen die willen meewerken of meespelen, zijn uiteraard altijd welkom. We laten ze wel altijd wat doorgroeien in de groep. Zo is er Jolien D’Hondt, onze jongste aanwinst. Zij gaat bij ons aan de slag als souffleur, maar krijgt straks alle kansen als ze zelf eens op het podium wil staan”, besluit voorzitter Stefaan Decoene.

Sporen van De Verbeelding wordt vijf keer opgevoerd in zaal OCAR, namelijk op 11, 15, 17 en 18 november telkens op 20 uur, op 12 november om 16 uur. Op 12 november wordt de voorstelling voorafgegaan door koffie en taart vanaf 14 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn online te koop via www.tdv.one. (Bart Crabbe)