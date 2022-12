Theater Dakwerken serveert konijn met pruimen in Tielt

Theater Dakwerken is terug met nieuw toneel in Tielt. Het gezelschap brengt ‘Konijn met pruimen’, een verhaal van Dimitri Verhulst. Op zaterdag 10 december kan je voor aanvang van het toneel zelfs genieten van het oer-Vlaamse gerecht.

Debutant op de planken Simon Popelier (29) vertelt ons meer over het stuk. “Dit is oorspronkelijk een jeugdtoneel geschreven door Dimitri Verhulst. Het toneel gaat eigenlijk over maatschappelijke veranderingen zoals bijvoorbeeld milieubewustzijn, maar wel met een humoristisch kantje. Het verhaal gaat eigenlijk over een jongeman die thuiskomt met een nieuwe vriendin die zeer alternatief en woke is en dat botst soms met haar schoonouders. Je kan het eigenlijk een clash tussen generaties noemen”, vertelt Simon.

Ervaren acteurs

Voor Simon is het de eerste keer dat hij op het grote podium staat, hij proefde wel al van het acteerwerk tijdens het voordeurtoneel van Theater Dakwerken. “Ik ging nu eindelijk de uitdaging aan en het is heel leuk, ik leer zeer veel bij van de ervaren acteurs die hier al jaren meedraaien.

Smullen voor toneel

Regisseur Bart Vanseveren kwam op de proppen met het idee om voor de eerste voorstelling een etentje te houden voor de toneelgangers. “Op 10 december kan je konijn met pruimen komen eten in de foyer van Cultuurcentrum Gildhof. Erna kan je dan genieten van het stuk”, legt Simon uit. (LVC)