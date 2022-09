Tijdens de infodag op 27 augustus in de zaal boven de bibliotheek van Pittem, kon jeugdtheatervereniging Buitenbeentje weer op heel wat belangstelling rekenen. En dat was nodig, want voor de nieuwe productie zocht de theatergroep maar liefst twaalf jonge acteurs. Het nieuwe toneelseizoen belooft trouwens druk te worden, want Theater Buitenbeentje pakt uit met twee producties.

Gert Janssens, voorzitter van Buitenbeentje, blikt enthousiast vooruit op het nieuwe seizoen. “Onze toneelgroep brengt deze keer twee stukken. Eind oktober brengen we een coproductie met Theater Binnenstebuiten en zal onze ervaren jeugdgroep de klepper ‘De zaak Pelgrim’ spelen. Het is voor mij meteen mijn eerste ervaring als regisseur. Aangezien het om een gevoelig thema gaat, moesten de spelers toch al enige toneelervaring hebben. We kunnen rekenen op de cast die al enkele producties voor onze toneelgroep heeft gespeeld. Zij hebben trouwens al heel wat maturiteit, wat echt wel een belangrijke voorwaarde was om dit stuk te spelen. De repetities zijn al even gestart en het belooft een origineel en aangrijpend verhaal te worden op een unieke locatie. Hoewel de uitvoering door jongeren gespeeld wordt, richten we ons op een ouder publiek. Meer informatie volgt heel binnenkort.”

Hugo Matthysen

Naast ‘De zaak Pelgrim’ zal Gert samen met Hilde Vergote het tweede en jeugdig toneelstuk regisseren. “Dit jaar kozen we om met onze jonge spelersgroep het ludieke theaterstuk ‘Frankenstein, of Smrntwsk alleen!’ te brengen. Schrijver Hugo Matthysen schreef het stuk vanuit zijn typische stijl. Hij is onder meer bekend om het Peulengaleis, Clement Peerens en Kulderzipken. Hij brengt komedie op een absurde manier en iedereen die al iets van hem gezien heeft, weet welke situaties je kan verwachten. Het boeiende aan dit stuk is dat elk personage grappige karaktereigenschappen heeft, wat een leuke uitdaging betekent voor de spelers. Het beloven leerrijke en grappige repetities te worden. Voor onze toneelgroep is het heel leuk om te zien dat zo goed als alle spelers van vorig jaar opnieuw willen aansluiten. Ze vormden op korte tijd een hechte groep en zien het dus weer volledig zitten. Daarnaast mogen we ook heel wat nieuwe leden verwelkomen. We zijn ervan overtuigd dat zij snel aansluiting zullen vinden binnen de groep. Momenteel zijn Gert en ik aan het kijken hoe we het stuk kunnen brengen. Het voordeel van een dergelijke uitvoering is dat je vele kanten uit kan. Er is nog ruimte voor een eigen invulling en dat zullen we zeker doen. We willen onze kenmerkende toets brengen”, zegt Hilde.

De speeldata vinden deze keer eind januari plaats. “We willen dat onze spelers zich ten volle kunnen concentreren op hun schoolwerk. Daarom besloten we onze voorstellingen te vervroegen, zodat de speeldata niet binnen de examenperiode valt”, besluit Gert. (TV)

Iedereen die geboren is tussen 2001 en 2008, kan zich aansluiten bij de theatergroep door te mailen naar theaterbuitenbeentje@gmail.com.