Theater Binnenstebuiten viert jubileum met zelfgeschreven stuk

Theater Binnenstebuiten bestaat dit jaar tien jaar en dat wil het theatergezelschap niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Met ‘Kassa 4’ spelen ze een zelfgeschreven toneelstuk, waarin iedereen die ooit meespeelde de kans krijgt een eigen rol te spelen.

“We wilden dit jubileum niet zomaar laten voorbijgaan”, vertelt Dave Buyck. “Daarom hebben we ervoor gekozen om een zelfgeschreven stuk te spelen van het auteursduo Piet en Severine Van Compernolle, met wie we in het verleden al hebben samengewerkt. Iedereen die ooit een rol vertolkte bij Theater Binnenstebuiten kreeg de kans om een rol te kiezen. Als theatergroep brengen we graag vernieuwing, met de ene keer een gevoelig stuk en de andere keer een stuk dat de aandacht van het publiek trekt. Er mag ook wel eens gelachen worden, en daarom brengen we dit keer met ‘Kassa 4’ een komedie.”

“Het verhaal draait om Bazar Van Houcke, een warenhuis dat ergens in Vlaanderen tussen de kerk en het voetbalveld ligt. Voor de toevallige voorbijganger lijkt het eerder bescheiden, maar voor de vaste klanten en het personeel is het een kloppend hart. Kortom, een plek waar mensen elkaar ontmoeten, verhalen delen en vriendschappen sluiten.”

Veel talent

De regie is in handen van Robby Beernaert uit Gent, die in het verleden reeds met Theater Binnenstebuiten samenwerkte voor het stuk ‘Over Thomas’. “De start van een nieuwe productie is altijd spannend en uitdagend. Als regisseur moet je zowel het stuk als de spelers leren kennen. Uit het verleden wist ik al dat er veel talent in het gezelschap zit, en dat is nu opnieuw bewezen”, vertelt hij.

“We willen ook bijdragen aan een betere wereld door een deel van de opbrengsten aan een goed doel te schenken”, laat Gert Janssens weten. “We hebben besloten geld te schenken aan De Kapstok, dat instaat voor voedselbedeling via een sociale kruidenierswinkel en ook tweedehandskledij verkoopt.” (JG)

Kassa 4 wordt opgevoerd op 26 en 28 februari en op 1, 2, 4, 7 en 8 maart in CC Het Buurthuis in Egem. Kaarten kosten 12 euro en kunnen besteld worden via www.theaterbinnenstebuiten.be.