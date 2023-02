Theater Binnenstebuiten brengt komedie ‘Carnage’: “Geen eenvoudig stuk om te spelen”

Tijdens de eerste twee weekends van maart brengt Theater Binnenstebuiten de komedie ‘Carnage’, ook beter bekend onder de titel ‘God van de slachting’. We krijgen het verhaal van twee koppels die een geschil op een volwassen manier willen oplossen. Maar dat is minder evident dan het lijkt.

Voorzitter en acteur Gert Janssens heeft alvast hoge verwachtingen van het stuk. “Dit theaterstuk stond al een tijd op de verlanglijst van Binnenstebuiten, maar was tot een jaar geleden enkel voorbehouden voor professionele gezelschappen. Nu het ook gebracht mag worden door amateurgezelschappen, hapten we meteen toe. Het stuk gaat over de ouders van twee kinderen die samenkomen om een oplossing te zoeken voor een incident tussen de kinderen. Al snel gaat het over veel meer dan de ruzie tussen de beide zonen en lijkt het gesprek gaandeweg te evolueren naar een potje verbaal sumoworstelen. Alle fatsoen verdwijnt tot uiteindelijk iedereen emotioneel geïsoleerd en alleen staat. Dit toneelstuk is trouwens verfilmd. Ondanks het al drukke toneeljaar, repeteerden we aan een hoog tempo. En dat was ook nodig, want het is een bijzonder stuk waarin taalgebruik en de kracht van het woord een cruciale rol innemen. Voor de regie kunnen we rekenen op Ann Van Kerschaver. Ann heeft heel wat ervaring in toneel. Ze begon haar opleiding algemene podiumkunst in de Showbizzschool voor podiumberoepen in Oostende en haalde daar de hoogste onderscheiding voor toneel en woord. Haar toneelervaring diepte ze uit in Eeklo, waar ze de eerste prijs voor toneel en woord won en een oorkonde van de stad kreeg. Ze volgde ook enkele internationale stages bij gerenommeerde theatergezelschappen. Bovendien speelde ze zelf mee in heel wat theaterstukken en musicals. Ondertussen regisseerde Ann al tientallen voorstellingen in verschillende genres.”

Het stuk was tot voor kort enkel voorbehouden voor professionele gezelschappen

Herkenbare situaties

Regisseur Ann Van Kerschaver steekt haar enthousiasme over het stuk niet weg. “Het is absoluut geen gemakkelijk stuk om te spelen. Niet voor niets was het tot voor kort enkel voorbehouden voor professionele theatergezelschappen. Als acteur moet je één worden met je personage en in het verhaal zitten. De kracht van het stuk zit in het feit dat de discussies nergens toe leiden en dat de karakters en situaties zo herkenbaar zijn voor het publiek. Iedereen zal wel iemand kennen die gelinkt kan worden aan één van de personages. De spanningsopbouw tijdens het stuk zorgt voor komische situaties. Tijdens de repetities heb ik veel van de acteurs gevraagd. Ik bouwde de scènes telkens op en elke repetitie startten we weer vanaf de beginscène. Dit stuk kan je niet repeteren in verschillende delen, omdat je als acteur dan niet in je rol geraakt. Zelfs een pauze nemen is niet mogelijk, want dan verbreek je het momentum. Ik leg de acteurs een strenge casting op, waarbij elke positie strikt bepaald is. Want als je dat niet doet, dreigt het stuk te verzanden in chaos. Ik ben blij dat ik met zo’n sterke spelers aan de slag kan. De verwachtingen lagen hoog, maar ze hebben het zeker ingelost.”

Optimale groepssfeer

Acteur Dave Buyck bevestigt de hoge verwachtingen van het stuk. “Dit stuk staat ongetwijfeld bovenaan mijn lijst. Carnage heeft iets magisch. Het is geen eenvoudig stuk om te spelen, maar we vormden hierdoor net een hechte groep. Elke acteur zit stevig in zijn rol en de groepssfeer is optimaal. Dat is belangrijk omdat de repetities best wel intensief waren. Het is fijn om achteraf samen iets te drinken. Meestal zaten we dan nog een tijdje in ons personage, wat zorgde voor grappige momenten. Ik ben ervan overtuigd dat dit stuk bij het publiek goed ontvangen zal worden. De verhaallijn is sterk opgebouwd, wat voor veel komische momenten zorgt.” Dave wijdt zijn vrije tijd grotendeels aan toneel. “Ik startte als acteur bij de Loridans kring en stond mee aan de wieg van Theater Binnenstebuiten en later ook jeugdtheater Buitenbeentje. Bij beide verenigingen zit ik ook in het bestuur. Het liefst van al sta ik op de planken. Ik ga telkens tot het uiterste om het publiek een fijne avond te bezorgen.”

Praktisch

De voorstellingen vinden plaats in het Buurthuis in Egem op vrijdag 3 en 10, zaterdag 4 en 11 maart om 20 uur en zondag 5 maart om 17 uur. Er is ook een weekvoorstelling op dinsdag 7 maart om 20 uur. Tickets kan je bestellen via www.theaterbinnenstebuiten.be. (TV)