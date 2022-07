Theater Aan Zee zet spots op zorg

Het zomerse cultuurfestival Theater Aan Zee, van woensdag 27 juli tot en met zaterdag 6 augustus, viert zijn 25ste editie met een veelbelovend programma, met oude en nieuwe gasten op oude en nieuwe locaties.

Het thema van TAZ 2022 is zorg en dat vertaalt Jozefien Mombaerts, die de artistieke leiding in handen heeft, naar alle geledingen van de maatschappij. Zorg voor de zee bijvoorbeeld: zes kunstenaars, die gefascineerd ‘werken’ met de zee, vragen zich af of de zee dan geen stem heeft? Heeft de mens geen andere keuze dan de omgeving uit te buiten?

Greet Brauwers en Raf Custers nemen diepzeemijnbouw onder de loep. Kunstenaar/onderzoeker Anne Marie Maes bestudeert levende organismen. Marjolijn Boterenbrood creëert laboratoria met kunstenaars en onderzoekers. Lotte Nijsten en Gillis Van Der Wee scheppen klank uit zeegeluiden. En Anna Luyten verbindt al die performances met elkaar in de voorstelling A Seat for the Sea #5.

www.theateraanzee.be

