The Wheelchair Blues Project brengt leven op wielen onder de aandacht

Op zaterdag 1 maart, Internationale Rolstoeldag, organiseren huisvandeMens Kortrijk, Humanistisch Verbond Kortrijk en het vrijzinnig centrum Mozaïek een multimediale voorstelling getiteld ‘The Wheelchair Blues Project’. Deze voorstelling brengt een ode aan rolstoelgebruikers en vindt plaats in het vrijzinnig centrum Mozaïek aan de Overleiestraat. De toegang is gratis.

“Wat voor velen evident is, vraagt voor rolstoelgebruikers veel energie, planning en wilskracht. Maar zij zijn vechters, zoals alle mensen met een beperking. Dat onder de aandacht brengen is een doelstelling van The Wheelchair Blues Project”, zegt Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen.

In deze livevoorstelling tonen bezieler en rolstoelgebruiker Lies Demeyer, muzikant JD Fox en verhalenverteller Udo Meiresonne dat je met doorzettingsvermogen en humor ver komt en dat het leven op wielen niet beperkend hoeft te zijn.

Inschrijven kan via kortrijk@demens.nu of 056/25.27.51. De deuren gaan open om 19 uur, een halfuur later start de voorstelling.