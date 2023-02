Thaleia Zuidschote met komedie ‘Gasten zijn lasten’: “Iedereen is blij dat we opnieuw kunnen spelen”

Na twee jaar zonder toneel door coronamaatregelen kan men in februari in Zuidschote opnieuw de toneelopvoeringen bijwonen van Thaleia Zuidschote. Vijf keer staan ze op de planken met ‘Gasten zijn lasten’, een komedie van Paul Coppes en Guy Didelez, bewerkt door Niels Vandenberghe en Sanne Deweerdt.

De laatste keer dat Thaleia Zuidschote op de planken stond, was in 2020 met ‘De kat in de kelder’. “We hadden toen geluk dat we dat stuk nog net konden spelen”, zegt Niels Vandenberghe, die samen met Sanne Deweerdt regisseur is bij Thaleia Zuidschote. “Enkele weken later mocht niets meer door de coronamaatregelen. In 2021 mocht het ook niet door corona en voor 2022 waren we al de repetities gestart van dit stuk ‘Gasten zijn lasten’ toen er twee leden van de groep een coronabesmetting opliepen. We zijn dan gestopt en niet meer herbegonnen.”

“We hadden veel tijd verloren en het was bovendien onzeker of de opvoeringen wel zouden mogen doorgaan. Iedereen is tevreden dat we dit jaar weer normaal kunnen repeteren en spelen. De meeste spelers van 2020 hebben gewoon de draad weer opgepikt en zijn er weer bij. Katrien Herman ging na 2019 één jaar stoppen, maar dat is dus drie jaar geworden. Nu is ze weer van de partij. Ook Margo Vangheluwe is na enkele jaren terug van weggeweest.”

Vrouwenkluchthuis

In ‘Gasten zijn lasten’ draait alles rond Geert Burg die schrijver is van romantische passievolle romans. Niemand weet dat zijn schoonmoeder, die eindeloos over haar minnaars kon vertellen, zijn inspiratiebron was. Nu ze in het bejaardenhuis zit, is hij inspiratieloos, dus de oude vrouw moet opnieuw bij hem intrekken. Een sociaal assistente moet daarom een rapport opstellen over het onberispelijke gedrag van Geert. Ondertussen logeert Liliane – de nieuw buurvrouw die rondbazuint dat ze in een vrouwenvluchthuis woont – bij Geert en nog andere vrouwen stromen toe, net op het moment dat de sociaal assistente terugkomt. Vanaf dan wordt het vrouwenvluchthuis een vrouwenkluchthuis.

De komedie wordt gebracht door Hendrik Vangheluwe, Trees Lefever, Katrien Herman, Jan Seynhaeve, Lies Denecker, Margo Vangheluwe, Hilde Vangheluwe en Arnie Vanstechelman. Bea Devos zorgt voor tekststeun, Marleen Toebaert is toneelmeester, en Sonja Sampers zorgt voor de belichting.

Speeldata

Speeldata: vrijdag 17 februari, en zaterdagen 11 en 18 februari om 20 uur; ondagen 12 en 19 februari om 17 uur. Kaarten: 8 euro, in voorverkoop bij Café Steenstraete (051 54 50 08), woensdag en donderdag gesloten.