Terra Porcorum zit met een ‘wittebroodslijk’

Toneelvereniging Terra Porcorum plant zeven voorstellingen van ‘Het Wittebroodslijk’. “Het is een komische thriller in een regie van Fernand Bondue”, vertelt woordvoerster Ann Verhulst. “We plannen zeven voorstellingen in het voormalige gemeentehuis. We starten op woensdag 1 november om 17 uur. Daarna volgen nog voorstellingen op vrijdag 3 november om 20 uur, op zaterdag 4 november om 20 uur, op zondag 5 november om 17 uur, op woensdag 8 november om 20 uur, op vrijdag 10 november om 20 uur en op zaterdag 11 november om 20 uur. Tickets kosten 9 euro en kunnen online besteld worden via www.terraporcorum.be.” Bestellen kan ook via de ticketfoon (0474 59 79 96) tussen 16 en 19 uur. Op de foto zien we zittend Fabienne Bertrand, Christa Kesteloot, Kristien Thevelein en Koen Sercu. Staand herkennen we Ferry Willaert, Pauline Vanparys, Xavier Devos, Aimée Van Slambrouck, Jonathan Decoster en regisseur Fernand Bondue. (BCH/foto JCR)