Terra Porcorum zet Ann en Ferry in de bloemen

Toneelvereniging Terra Porcorum uit Staden zette tijdens een lentereceptie Ann Verhulst en Ferry Willaert in de bloemen.

“Ann nam na 35 jaar afscheid als bestuurslid”, weet woordvoerster Fabienne Bertrand. “Ann was secretaris. Ze blijft wel actief als actrice.” Ann werd benoemd tot eresecretaris en mocht ook een geschenk in ontvangst nemen.

“Ferry Willaert was 25 jaar voorzitter, maar blijft actief in het bestuur van Terra Porcorum”, gaat Fabienne verder. Hij blijft ook acteren.” Ferry is voortaan erevoorzitter en kreeg ook een geschenk overhandigd.

Terra Porcorum onthulde ook de namen van hun opvolgers. Gerda Vertriest wordt de nieuwe secretaris, terwijl Xavier Devos de nieuwe voorzitter wordt.

