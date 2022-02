Taterwater annuleert voor derde keer op rij voorstellingen: “Hopen op theaterpret in 2023”

Eerder gooide toneelkring Hoger Op in december de handdoek in de ring en nu volgt ook Theater Taterwater Handzame. Het toneelgezelschap moet de voorstelling ‘Daten voor dummies’ al voor de derde keer op de lange baan schuiven. Voorzitter Dries Uyttenhove ziet het met lede ogen aan.

“We zagen het nog maar eens aankomen”, zucht voorzitter Dries Uyttenhove(46). Hij stond aan de wieg van de toneelkring en speelt elk jaar mee in de producties van Taterwater. Beroepshalve is hij meester Dries in De Tweesprong in Handzame.

“We zouden oorspronkelijk in première gaan met het stuk Daten voor dummies op 20 maart 2020. De week daarvoor ging België in lockdown. Daar stonden we dan schoon in de Gildezaal: podium en decor opgeslagen, de stoelen stonden klaar, de bar was gevuld en de spelers stonden op scherp om een paar dagen later hun generale repetitie te spelen. Op de dag van onze première hebben we alles weer mogen afbreken en in plaats van een komedie werd het een drama in drie bedrijven. Aan de geannuleerde voorstelling hing een serieus prijskaartje: drukwerk, decors, rekwisieten, kostuums … We hadden verdorie 1.200 kaarten verkocht.”

Duizenden euro’s armer

“Daarnaast was er ook nog de extra belichting die we hadden gehuurd en die al volledig geïnstalleerd was. Ook onze regisseur moesten we vergoeden voor de geleverde prestaties. Onze kas werd zo rap een paar duizenden euro’s armer. De kaarten bleven geldig, want iedereen hoopte op een beter 2021, maar dat mochten we ook vergeten.”

“We zijn nu twee jaar later en we zagen de voorbije weken de besmettingen oplopen tot 50.000 en meer per dag. We zouden normaal gezien de repetities weer op gang trekken begin februari, maar we moesten realistisch blijven: met een bezetting van 14 spelers kan je dit risico niet nemen in deze onzekere periode. Stel je voor dat er een paar spelers uitvallen tijdens de dagen van de voorstelling.”

Tickets blijven geldig

“We gingen in 2020 uitpakken met enkele nieuwe spelers. Wat vers bloed zou onze groep deugd doen. We richten nu dus onze pijlen op maart 2023. We moeten ons nog even beraden of we het stuk hernemen of iets totaal nieuws brengen.”

“Wie tickets heeft voor de voorstelling van 2020 kan deze vast en zeker gebruiken in 2023. Wie toch zijn geld terug wil, kan de kaarten komen inruilen in de Gildezaal op zondag 5 maart tussen 10 en 12 uur.”

“Het zou natuurlijk wel heel aangenaam zijn, mocht iedereen samen met ons reikhalzend uitkijken naar de productie van 2023 en dus de tickets nog een jaartje in de lade laten liggen. Het is en blijft een goede investering voor een avondje theaterpret in 2023”, besluit Dries hoopvol. (JD)