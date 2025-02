T72 brengt ‘Hupkens & Hupkens’ in De Bampoele

Na enkele jaren van rust is er opnieuw volle bedrijvigheid bij de toneelgroep T72. Met hun nieuwe productie ‘Hupkens & Hupkens’ brengen ze begin maart opnieuw een komisch stuk op het podium van de OC De Bampoele in Krombeke. Het stuk is geschreven door Marc Debergh en is een regie van Guy Lavigne en Marc Debergh.

“Toneelgroep T72 werd begin de jaren 90 opgericht”, vertelt Marc Debergh, namens T72. “We speelden sindsdien elk jaar, tot net voor corona in 2020. Op het nippertje mochten we nog ons stuk brengen. Na corona beslisten een paar bestuursleden om hun engagement stop te zetten en hield het voorlopig ook op voor de toneelgroep. Tot we met enkele acteurs in de lente van 2024 terug begonnen te dromen over een heropstart. Het ontslagnemend bestuur riep iedereen samen en er bleek voldoende interesse voor een heropstart, met zo ook een vernieuwde stuurgroep. En zo bundelden we de krachten om nu in maart terug op de planken te staan.”

“Tot nu toe kozen we telkens een bestaand stuk, maar dit waren meestal vertalingen waardoor we vaak iets misten of een nuance niet konden brengen in het stuk. Stukken met een West-Vlaamse ziel vind je haast niet, laat staan dat ze nog passen bij de cast die je ter beschikking hebt. Dat zette mij ertoe aan om zelf in de pen te kruipen en een stuk neer te schrijven, met in het achterhoofd de spelers van T72.”

Zes acteurs

“Toen we vorig jaar opnieuw wilden starten, deed ik het voorstel om dit stuk te gebruiken. De regisseur nam het door en bracht nog enkele wijzigen aan. En zo zijn we in oktober gestart met de repetities. Het is een komisch stuk, maar met allerhande onverwachte wendingen die het geheel afmaken. We staan voor dit stuk met zes acteurs op het podium, de meesten van ons hebben al eens gespeeld bij T72, of deden ervaring op bij een ander stuk.”

“We zijn met een dertigtal leden in onze toneelgroep”, vervolgt Marc. “Diegenen die niet op het podium staan, werken mee achter de schermen. Dit gaat van het maken van het decor, tot bemannen van de bar of het souffleren achter de schermen. Er komt achter de schermen heel wat bij kijken, maar we hebben een goeie groep waar iedereen voldoende inbreng heeft. We repeteren momenteel twee keer per week en plannen nog een algemene repetitiedag in, dicht bij de opvoeringsdatum. We hebben er alvast zeer veel zin in en voelen dat we terug vertrokken zijn met T72”, besluit Marc Debergh.