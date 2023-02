’t Was ol weg met Arko Dorpstheater

In december 1978 bracht het Arko Dorpstheater in Ardooie met ‘Waar de sterre bleef stille staan’ het eerste toneelstuk op de planken. Sedertdien kwamen ze elk jaar meestal met twee producties de toneelliefhebber boeien. Nu pakken ze voor de eerste keer uit met een gastproductie.

“De coronaperiode heeft ook op de toneelvereniging invloed gehad. Jaarlijks twee producties brengen, vergt heel wat energie en inzet van heel wat spelers. Zouden we nog die spelers samenkrijgen voor twee producties per jaar? We moeten weer op gang komen, daarom kozen we ervoor om ons voorlopig te beperken tot één reeks opvoeringen met onze eigen toneelgroep per jaar.”

“Eind vorig jaar hebben we hartelijk gelachen met Hartelijk Gecondoleerd. Nu hebben we een adempauze met een gastoptreden”, zegt voorzitter Greet Depovere. De toneelliefhebber wordt dus niet in de steek gelaten. Met ’t Was ol weg moet het Hofland vollopen voor deze productie in een sappig streektaaltje met een vleugje muziek, gebracht door ex-Ardooienaar Kobe Sercu.

’t Was ol weg

Het is een vertelling met muziek en zang over opstaan en weer doorgaan. “Het is een intense vertelling over de eerste jaren na de Groote Oorlog en het verhaal hoe de Westhoek weer uit zijn as herrees. Stefan Vancraeynest distilleerde uit heel wat historisch materiaal een pakkend verhaal van ene Jules Synaeve die er de wederopbouw van dichtbij meemaakte.

Bart Cafmeyer doet de vertelling op een ontroerende en vaak grappige wijze. Kobe Sercu lardeert tussen de vele verhalen en anekdotes met mooie en toepasselijke liedjes. Het is een verhaal van veerkracht en hoop na de pijn en het verlies”, zegt Greet.

Van dit stuk wordt slechts één opvoering voorzien op zaterdag 18 maart om 20 uur in het Hofland. Kaarten zijn enkel online verkrijgbaar via de site van Arko Dorpstheater en kosten 13 euro. Daarvoor krijg je Bart Cafmeyer als verteller, Kobe Sercu met muziek en zang, en Stefan Vancraeynest met het verhaal en de regie.

(JM)