’t Vrij Anzegems Theatergezelschap trakteert publiek voor twintigste productie

Naar jaarlijkse gewoonte brengt ‘t Vrij Anzegems Theatergezelschap (’t VAT) in oktober een nieuwe productie in zaal Ansold. Dat doet het al twintig jaar. Het stuk heet ‘Lijk gezocht’. “Dit jaar geven we er een mysterieus tintje aan. Halloween is ook niet zo veraf”, zegt regisseur Stefaan Devogelaere. “En om te klinken op onze twintigste verjaardag, krijgt iedere bezoeker een drankbonnetje.”

‘Lijk gezocht’ is een kluchtige thriller van Charles Dyer. De regie is in handen van Jordy Noppe en Stefaan Devogelaere. Jordy was jaren acteur bij ‘t VAT. “Ik wilde graag eens aan de andere kant staan”, zegt hij. “Ik wilde het wel niet alleen doen, en vroeg de steun van Stefaan, die al twintig jaar voorzitter is en al heel wat producties heeft geregisseerd.”

Een grote erfenis

Het verhaal speelt zich af in Château Moldave, in de buurt van Anzegem anno 1890. Baron de Pessemier is overleden en zijn stiefdochter Germaine hoopt op een grote erfenis, die ze enkel met haar tweelingzus Marguerite moet delen. Door de hevige regen komt de notarissen Jansen en Janssens te laat op het domein, en als ze uiteindelijk arriveren denkt Germaine dat ze de begrafenisondernemers zijn.

Wanneer de echte begrafenisondernemer Buyle arriveert, blijkt het lichaam van de baron verdwenen, en ook met het testament klopt er iets niet: tot Germaines ontsteltenis krijgen alle bedienden flinke legaten, op voorwaarde dat zij nog zes maanden in dienst blijven. Germaine wordt onwel en overlijdt ter plaatse. De komst van haar tweelingzus zorgt voor verwarring. Die begint het personeel te tiranniseren in de hoop dat het collectief ontslag neemt, zodat zij de hele erfenis krijgt.

De spelers van dienst zijn Els Cassaert, Pascal Cypers, Carlo Defoor, Els Devogelaere, Stefaan Devogelaere, Bianca Prajanowa, Marouschka Sinnesael, Peter Somers, Jessica Van Heeke en Koen Verhaeghe. Er zijn voorstellingen op 20, 21, 27 en 28 oktober om 20 uur, en op 22 oktober om 18 uur. Kaarten (10 euro) zijn via 0492 561 042 en tvat-kaarten@outlook.com.

