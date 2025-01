’t Stoans Stiksje plant zes voorstellingen van komedie: “Jaarlijks steunen we ons Foster Parents-kind in Senegal”

Toneelvereniging ‘t Stoans Stiksje plant zes voorstellingen van de komedie ‘Het Legaat van Nonkel Renaat’. Zoals steeds wordt een deel van de opbrengst aan het goede doel geschonken.

“’Het Legaat van Nonkel Renaat’ draait rond het testament van Renaat”, vertelt woordvoerder Johan Mestdagh. “Die heeft met Albert en Agnes twee kinderen, maar bij de voorlezing van het testament blijkt dat er nog zes andere erfgenamen zijn, allemaal buitenechtelijke kinderen die Albert bij zes verschillende vrouwen verwekt heeft. De erfenis dient in gelijke delen onder de erfgenamen te worden verdeeld. Renaat heeft evenwel nog voor een andere verrassing gezorgd. Hij heeft in het huis nog een ander testament verstopt waarbij de volledige erfenis naar die ene persoon gaat die het testament vindt.”

Goede doel

Zoals elk jaar gaat een deel van de opbrengst van de voorstellingen naar het goede doel. “We hebben daarbij jaarlijks een steunend project en een permanent project”, legt Johan uit. “Dat permanent project is de steun die wij jaarlijks geven aan ons Foster Parents-kind Mbalo Cisse, een jongen van 11 die in een klein dorpje in Senegal woont. Daarnaast is er ons steunend project. De keuze van het steunend project wordt met inspraak van alle leden van ‘t Stoans Stiksje gemaakt. Zo mochten we vorig jaar 250 euro aan TEJO schenken. TEJO biedt in Vlaanderen kortdurend laagdrempelige therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Verder konden we 270 euro schenken aan de leerlingen van het secundair onderwijs Dominiek Savio in Gits voor de aankoop van werkmateriaal voor hun praktijkklas”, aldus nog Johan.

‘Het Legaat van Nonkel Renaat’ is een komedie van Pol Anrys, in een regie van Gino Bruneel. De opvoeringen vinden plaats om 20 uur in Het SWOK op 7, 8, 13 en 14 februari. Tickets kosten 10 euro. Op 9 februari is er om 10 uur een aperitiefvoorstelling met frituur. Kaarten kosten 12 euro. Op 15 februari is er een special edition waarbij de toeschouwers verwend worden met een hapje en een drankje. Kaarten kosten hier 15 euro.

Meer info en kaarten: www.stoansstiksje.be.