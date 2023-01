‘t Saam brengt filmscènes tot leven

In februari brengen leerkrachten en leerlingen van ’t Saam campus Aloysius verschillende scènes uit bekende films tot leven. Leerlingen van alle jaren brengen samen een avond gevuld met toneel, zang, dans en muziek. “We repeteren al maanden om zeker het stuk tot in de puntjes in orde te brengen. Leerkrachten Hannelore Danneels en Joke Bekaert staan in voor de regie en nog een viertal leerkrachten staat mee op de planken”, vertelt leerkracht Nele Depuydt. “Om de twee jaar organiseren we een dergelijke avond en dat doen we om de leerlingen eens de kans te geven te proeven van toneel. Tijdens de repetities en de voorstellingen verleggen leerlingen hun grenzen, leren ze nieuwe dingen ontdekken en ervan genieten. Dat daarbij ook nog een leuk en aangenaam stuk op het toneel wordt gebracht dat de toeschouwers op sleeptouw neemt door verschillende bekende filmscenes heen is zeker ook een meerwaarde.” Wie er graag wil bij zijn kan via ticketaloysius@tsaam.be en via het secretariaat van de school op het nummer 051 50 00 75 tickets bestellen aan 10 euro per persoon. De speeldata zijn 11 februari om 20 uur en 12 februari om 16 uur in CC Kruispunt in Diksmuide. (foto ACK)