’t Pannentheater speelt als allereerste ‘Niets is wat het lijkt’

Vanaf vrijdag 24 maart kan je in Schuiferskapelle ’t Pannentheater weer aan het werk zien. De toneelvereniging koos dit jaar voor ‘Niets is wat het lijkt’, een stuk van Nine Van Haute dat nog nooit eerder op de planken werd gebracht. Tieltenaar Fernand Coremans tekende voor de regie.

‘Een komedie met thrillerallures’. Zo omschrijft ’t Pannentheater het stuk ‘Niets is wat het lijkt’. De repetities zijn intussen volop gestart, de acteurs kruipen in hun rol. Voor Cherlyn Vandeputte (15), leerling Organisatie en Logistiek in Regina Pacis Tielt, is dat voor de allereerste keer.

“Ik ben zelf afkomstig van Schuiferskapelle en mijn mama Sigrid speelt al een tijdje mee met ’t Pannentheater. Ze hadden nog een speler nodig en ik had zelf tijd en zin’, vertelt ze. “Het is wel allemaal nieuw voor mij, al deed ik vroeger een jaartje dictie. Maar het is erg leuk om te doen en als ze in de toekomst weer iemand nodig hebben, dan mogen ze het zeker vragen.”

Cherlyn speelt als jongste actrice van het ensemble de rol van Hélène, de dochter van hoofdrol Victor. Die is minister-kandidaat en hoopt verkozen te worden. Dat lijkt een evidentie, tot de sjofele Sven De Meester aanbelt en beweert Victors zoon te zijn. De oudste van de groep is Bert Dezutter (75) die butler James speelt. Een verschil van 60 jaar tussen de oudste en jongste dus, maar het klikt.

Veel vrijheid

Tieltenaar Fernand Coremans (69) is regisseur van dienst. Dit moet zo ongeveer zijn 70ste stuk zijn, vertelt hij. “Maar de eerste keer bij ’t Pannentheater. Leuk dat het zo dicht bij huis is. Het stuk werd nog nooit eerder opgevoerd in Vlaanderen of Nederland, dus dat geeft me veel vrijheid om er mijn eigen ding mee te gaan doen. De cast is ook een fijne groep om mee samen te werken. Ja, ’t zit goed.”

De cast bestaat naast Cherlyn en Bert nog uit Philippe Vandecasteele, Sofie Verstraete, Sabine Schotte, Sigrid Van Parijs, Andy Bouckhuyt, Louise Comyn en Styn Depypere, die ook voor het eerst meespeelt.

Praktisch

’t Pannentheater gaat met ‘Niets is wat het lijkt’ in première op vrijdag 24 maart om 20 uur. Ze spelen ook op zaterdag 25 maart om 20 uur, zondag 26 maart om 17 uur, vrijdag 31 maart om 20 uur en zaterdag 1 april om 20 uur. Alle voorstellingen vinden plaats in Club 77 in Schuiferskapelle. Kaarten kosten 9 euro en kan je bestellen via n.dezutter@skynet.be of op het nummer 051/65 71 35.