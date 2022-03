‘t Pannentheater brengt voorstelling met vijf nieuwkomers: “Repeteren als ontspanning”

Na twee jaar stilte staat ‘t Pannentheater in Schuiferskapelle vanaf vrijdag 25 maart weer op de planken. Met maar liefst vijf nieuwe spelers in de rangen, kan een tevreden regisseur Johan De Craemer zijn cast klaarstomen voor ‘Groeten uit Nice’.

De spelers van ‘t Pannentheater uit Schuiferskapelle staan te popelen om binnenkort weer op het podium van Club 77 te staan. Daar brengen ze Groeten uit Nice, een komedie van Dick van Maasland. “Het stuk vertelt het verhaal van pa en ma De Vries, die met hun dochter Cita arriveren in een villa in Nice”, legt regisseur Johan De Craemer uit. “Veertien dagen in het paradijs, maar ze zijn nog maar net aangekomen als er nóg mensen arriveren die aanspraak maken op de villa. Allen zijn ze opgelicht door het reisbureau. Uiteindelijk verschijnt ook nog Bruno Lamperti op het toneel, geen gewone gast, maar iemand die op zoek is naar een partij.”

Nieuwe spelers

Groeten uit Nice brengt maar liefst vijf nieuwe spelers op de planken: Elise Billiet en Louise Comyn uit Tielt, Greet De Witte en Sofie Verstraete uit Wingene en Maxim Vandeputte uit Schuiferskapelle. “Ik ben eigenlijk eerder per toeval bij ‘t Pannentheater terechtgekomen”, vertelt Louise Comyn (18), die accountancy en fiscaliteit studeert. “Ze hadden een speler te kort en ik had wel zin in deze nieuwe ervaring. Toen bleek dat er nog iemand was weggevallen, belde ik mijn buurmeisje op.” Dat is Elise Billiet (19), een kleuterleidster in spé, die in tegenstelling tot Louise wél al wat ervaring heeft op de planken. “Ik volgde vroeger drama en voordracht in Tielt, maar door het vele schoolwerk heb ik dat moeten stopzetten. Het kriebelde al een tijdje om weer te gaan spelen, dus ben ik met Louise meegegaan naar de repetities.”

Er zijn veel repetities, maar we willen dan ook echt een goed resultaat neerzetten

Druk

Voor de jonge spelers betekent ‘t Pannentheater late avonden en vroege ochtenden. “We studeren allebei, dus nu moeten we eventjes heel goed plannen”, legt Louise uit. “Het lukt wel, maar we mogen niets uitstellen.” “We weten ook wel dat het maar voor een paar weken zo druk zal zijn”, vult Elise aan. “De repetities zijn ook gewoon leuk, dus we zien het als ontspanning. Anders zit je ‘s avonds toch al gauw tv te kijken.” Elise kijkt intussen al enorm uit naar de voorstellingen. “Het is gewoon heel tof om op het podium te staan.” Louise is wat voorzichtiger. “Het is nu de voorstellingen afwachten en zien hoe dat loopt. Daarna kijk ik of ik dit allemaal nog eens zie zitten”, lacht ze. Ook nieuw in de groep is Sofie Verstraete (44), een speler zonder ervaring maar mét een grote dosis enthousiasme. “Ook ik ben eerder per toeval in ‘t Pannentheater beland, omdat het mij leuk leek. Tot nu toe zijn die verwachtingen al helemaal ingelost”, steekt de magazijnier van wal. “Ik ben écht een groentje, maar had zin in iets nieuws. In het stuk speel ik Pauline, een hooghartige dame die héél ver van mijn eigen karakter staat. Leuk om te spelen, en dat in goed gezelschap. Er zijn inderdaad veel repetities, maar we willen ook echt een goed resultaat neerzetten.”

Praktisch

’t Pannentheater speelt Groeten uit Nice op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 maart en op vrijdag 1 en zaterdag 2 april, telkens om 20 uur (op zondag om 15 uur). Alle voorstellingen vinden plaats in Club 77 in de Henri D’Hontstraat in Schuiferskapelle. Tickets kosten 8 euro en zijn te reserveren via 051 65 71 35 of n.dezutter@skynet.be. (LD)