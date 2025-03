‘t Olsenaarke pakt uit met komedie

Toneelvereniging ’t Olsenaarke gaat op vrijdag 21 maart in première met hun nieuwste voorstelling: Voetbal en Parfait d’Amour, geschreven door José Ruysevelts. In het stuk wil Magda haar relatie met Staf nieuw vuur in blazen door hun huwelijksreis over te doen. Die blijft echter liever thuis om naar het EK voetbal te kijken met zijn buurman en beste vriend Ronny. Intussen moeten ze wel weten om te gaan met de moeder van Magda die op de tweede verdieping woont en tal van andere knotsgekke figuren.

Het belooft alweer een fantastisch blijspel te worden onder deskundige regie van Stefaan Devogelaere. De voorstellingen gaan door op 21, 22, 23, 28 en 29 maart, telkens om 20 uur behalve op zondag 23 maart. Dan start de voorstelling om 15 uur. Tickets kosten 9 euro en zijn te krijgen via https://www.toneelolsenaarke.be/ of bij alle spelers en bestuursleden. (JF)