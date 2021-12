’t Iepers Comedytheater gooit handdoek in de ring: “Er wordt ons geen enkel perspectief geboden”

“Het is zover… Ze hebben ons op onze knieën gekregen, wij geven het op!” Zo klinkt het unaniem bij het bestuur van ’t Iepers Comedytheater. Ze zijn bijzonder teleurgesteld in het stadsbestuur dat hen “geen enkel perspectief bood’. Schepen van Cultuur Valentijn Despeghel spreekt dit tegen en zegt nog steeds bereid te zijn naar oplossingen te zoeken.

“Komt het door corona? We wensten dat we konden zeggen dat dit en dit alleen de oorzaak was. Jammer genoeg blijkt dat, zelfs mocht corona al lang haar biezen hebben gepakt, het ons nog onmogelijk zou worden gemaakt om plannen te maken. De problemen met de schouwburg zijn er niet sinds corona. Meer dan een jaar werden we aan het lijntje gehouden, konden we nooit ook maar ergens zekerheid over krijgen. De schepen van Cultuur stak zich tijdens een telefoontje weg achter de uitvlucht ‘corona’. Een uitvlucht die te pas en ten onpas wordt misbruikt. Diezelfde schepen bood ons als alternatief: “Jullie spelen in april, speel buiten ergens in een hangar of zo.” Dit was letterlijk het antwoord dat we kregen.”

“Op onze vraag of we in het Perron konden spelen, werd ons vlakaf gezegd door diezelfde schepen van Cultuur: “In het Perron worden geen amateurs toegelaten.” Ook niet de Ieperse cultuurverenigingen. Het Perron werd gebouwd met het belastinggeld van de Ieperling, maar om dan een keer per jaar gebruik te maken van de cultuurtempel bracht diezelfde Ieperling niet meer genoeg op.”

Geen perspectief

“Het is met heel veel spijt, veel verdriet en pijn in het hart dat we deze beslissing noodgedwongen moeten nemen. Er wordt ons geen enkel perspectief geboden. Wij waren een vereniging die erop stond en ervoor gekend was om ons publiek kwaliteit te brengen, en net dat wordt ons op die manier onmogelijk gemaakt”, aldus de leden van het bestuur, die momenteel troost zoeken bij elkaar.

’t Iepers Comedytheater wil nog van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die hen wel een warm hart toedraagt te bedanken. Alle vrijwilligers, sponsors, helpers, spelers, medewerkers, en last but not least dank aan het publiek dat jarenlang trouw op post zat en hen altijd met veel liefde heeft omarmd. Ze sluiten af met: “En als we elkaar tegenkomen in Ieper, gaan we zeker samen een pint pakken, want daarvoor hebben we geen toestemming van de schepen van Cultuur nodig.”

Zondebok gezocht

“Ik begrijp dat verenigingen ontgoocheld zijn en er moedeloos van worden dat ze voor het tweede jaar op rij niet kunnen optreden”, repliceert schepen van Cultuur Valentijn Despeghel ook in naam van de verantwoordelijken van Het Perron. “Echter hier heb ik het gevoel dat ’t Iepers Comedytheater een zondebok zoekt om uit te leggen waarom ze stoppen met hun werking. Er is inderdaad een probleem in de Stadsschouwburg waardoor er momenteel geen voorstellingen kunnen plaatsvinden. De technische dienst doet al het mogelijke om samen met de aannemer zo snel mogelijk een nieuwe verwarming alsook ventilatie te plaatsen zodat voorstellingen in de toekomst wel op een veilige manier kunnen doorgaan.”

“Het verbaast me dat er wordt gezegd dat er geen perspectief werd aangereikt want ’t Ieper Comedytheater ging hun voorstelling laten doorgaan tussen 29 maart en 9 april in OC in ’t Riet. De extra uitgaven om de zaal in te richten als theaterzaal of de mindere inkomsten door lagere ticketverkoop konden gecompenseerd worden met middelen uit het noodfonds. En het klopt dat er is gevraagd of ik als schepen van Cultuur kon garanderen dat hun voorstellingen zeker gingen kunnen doorgaan. Maar zeg nu zelf, wie kan dit garanderen in deze moeilijke tijden? Ik heb jammer genoeg geen glazen bol.”

Subsidies

“Verder betreur ik het dat woorden uit hun context worden gerukt om toch maar een negatief punt te kunnen maken. Ik heb inderdaad gevraagd of ’t Iepers Comedytheater er iets in zag om bijvoorbeeld tijdens de zomer sketches in openlucht te spelen. Ook had ik het voorstel gelanceerd om met de stad een loods te huren en die in te richten als tijdelijke theaterzaal voor de Ieperse theaterverenigingen. Je kan moeilijk zeggen dat we vanuit het stadsbestuur niets ondernemen ten voordele van de verengingen. Er is het noodfonds dat jaarlijks 56.000 euro extra investeert in onze Ieperse cultuurverenigingen, 27.000 euro via verhoging van de werking subsidies en 27.000 euro voor verenigingen die extra uitgaven of minder inkomsten hebben bij een voorstelling of activiteit. Daarnaast gaan we terug het voorstel voorleggen op de gemeenteraad van februari 2022 zodat alle Ieperse verenigingen gratis de ontmoetingscentra en de kerken kunnen gebruiken voor hun publieksactiviteiten. Verder investeren we samen met Opendoek, CO7, stad Poperinge en stad Ieper in tien theaterworkshops in de Westhoek.”

Hoge bezettingsgraad

“Cultuurcentrum Het Perron bevestigt dat er een oplossing was gevonden voor ‘t Iepers Comedytheater in OC In ’t Riet en zou voor deze productie ook de ticketverkoop verzorgen. In de theaterzaal kon men niet meer terecht omdat die al gereserveerd was voor andere voorstellingen van diverse organisatoren. De theaterzaal kent een meer dan normale bezettingsgraad in het seizoen 2021-2022 door de vele verplaatsingen enerzijds door corona, anderzijds door verplaatsingen van voorstellingen van de Stadsschouwburg naar Het Perron. Los daarvan is het inplannen van lange productie- en repetitieperiodes in de theaterzaal van Het Perron zeer moeilijk omdat dit een te grote hypotheek zou leggen op het gebruik door andere diverse organisatoren. De Stadsschouwburg leent zich hier beter voor, samen met negen grotere ontmoetingscentra. Tot slot wil ik nog meegeven dat ik begrip heb voor de moeilijke tot onmogelijke situatie waarin verenigingen momenteel zitten, vandaar dat mijn deur nog altijd openstaat om samen naar oplossingen te zoeken”, besluit schepen Valentijn Despeghel.