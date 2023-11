’t GAT viert tiende verjaardag met ‘Deze vrouw is uw man’

Precies tien jaar geleden werd gestart met ’t GAT. Elk jaar wil de groep volks- en amusementstoneel met een vleugje revue brengen voor de inwoners van Geluveld en de regio. Dit jaar presenteren ze ‘Deze vrouw is uw man’.

’t GAT, wat staat voor ’t Gelevelts Amusement- en Toneelgezelschap, startte in 2013. “Het begon allemaal heel onschuldig”, vertelt Peter Deman, die er vanaf het eerste uur bij was. “We wilden eigenlijk een toneelstukje opvoeren ter gelegenheid van 25 jaar café ’t Hoekske, maar het draaide anders uit en het werd de start van een nieuwe verenging. In 2014 brachten we met In de Ooievaar, een stuk geschreven door mezelf, onze eerste productie op de planken. Het werd een grandioos succes en nu tien jaar later is er nog evenveel enthousiasme als tijdens het eerste uur. In de voorbije jaren brachten we elk jaar een mooi stuk, uitgezonderd in de coronaperiode.”

De voorbije tien jaar werd het bestuur enigszins herschikt. De huidige bestuursploeg bestaat uit Marjorie Debaene, Bianca De Kezel, Petra Mulle, Geert Vercamer, Wim Vantomme en Peter Deman. Daarnaast zijn er nog heel wat medewerkers.

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur is trots zijn productie voor januari aan te kondigen: Deze vrouw is uw man, een komedie van Jan Tol in een regie van Dave Demytenaere. Daarin spelen Veronique Lebleu, Delfien Verbeke, Delphine Degrijse, Cindy Vandecaveye, Emmely D’Ooghe, Peter Deman, Wim Vantomme en Nico Rigole mee. Daarnaast vervult Karien Geldhof de rol van souffleur en Petra Mulle van toneelmeester.

Het nieuwe komische stuk gaat over Annie, die jarenlang alleen met haar dochter heeft gewoond en halsoverkop verliefd geworden is op Pierre. Al heel gauw is Pierre bij Annie ingetrokken en hij woont nu al drie maanden bij haar thuis. Haar dochter Amanda moet echter niets van Pierre weten én de sociale dienst mag niets van Pierre weten. Anders lopen de uitkeringen van Annie en Amanda gevaar. De buren mogen ook niets weten en tegen hen wordt verteld dat Pierre de broer van Annie is en herstellende van een ziekte. Wat echter niemand weet, is dat Pierre schijnbaar al met een andere vrouw getrouwd is…

Tickets kan je kopen op zaterdag 9 december vanaf 10 uur op www.tgat.be of tussen 10 en 12 uur in café ‘t Hoekske in Geluveld. De opvoeringen hebben plaats in oc ’t Gelevelt op woensdag 17 januari 2024 om 14.30 uur, zaterdag 20 januari om 19.30 uur, zondag 21 januari om 14.30 uur, woensdag 24 januari om 19.30 uur, vrijdag 26 januari om 19.30 uur en zaterdag 27 januari om 19.30 uur.