’t Fonteintje speelt voor het eerst zonder Norbert De Cuyper

Voor het eerst sinds de oprichting van Theater ‘t Fonteintje in 1978 speelt pionier en voorzitter van de toneelkring Norbert De Cuyper niet mee in een productie. De acht voorziene voorstellingen van het stuk Het Atelier in een regie van Martine Geerinckx hebben zonder de 80-jarige ereburgemeester plaats.

“Ik kan niet ontkennen dat het raar doet”, zegt hij. “Maar er komt een moment dat je de rollen eens aan anderen moet laten en dat moment is nu aangebroken. Wees gerust: er is nog werk genoeg voor mij achter de schermen.”

Achtmaal ‘Het Atelier’

Het Atelier wordt vertolkt op de vrijdagen 17 en 24 november om 20 uur, op de zaterdagen 11, 18 en 25 november om 20 uur en op de zondagen 12, 19 en 26 november om 18 uur. Naar traditie in de Wijnendaalse parochiezaal. De online kaartenverkoop verloopt via de site www.ticketwinkel.be en is gestart.

Het Atelier van de Franse toneelschrijver Jean-Claude Grumberg is een van de favoriete stukken van regisseur Martine Geerinckx. Ze studeerde er in 1982 mee af in de rol van Madame Gisèle. Het verhaal speelt zich af kort na de Tweede Wereldoorlog: in de periode van 1945 tot en met 1952. In een klein confectieatelier werken vrouwen en mannen, bazen en personeel, joden en niet-joden, mensen die uit de oorlog profijt hebben gehaald en mensen die in diep leed werden ondergedompeld.

Een lach en een traan

“Het is een stuk dat niemand onberoerd zal laten”, zegt Norbert De Cuyper. “Met veel tragiek, maar ook humor, tederheid, wreedheid, melancholie en uitbundigheid. Een stuk met een lach en een traan, waar we met ‘t Fonteintje sterk in zijn.”

Grumberg (84) behaalde tal van prijzen als toneelschrijver. In 1999 kreeg hij voor Het atelier de Molière-prijs toegekend.

Ook toneelkring Sint-Rembert heeft ooit Het Atelier vertolkt: in het theaterseizoen 1990-91 in de voormalige zaal Kino Tor. (JS)

