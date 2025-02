’t Brugs Variététheater staat reeds jaren op de planken: “De vriendschap vormt de kracht van onze groep”

‘t Brugs Variététheater staat dezer dagen weer op de planken van het Gemeenschapshuis in Sint-Kruis om het publiek te vermaken. Dit keer met de komedie ‘Tailleur pour Dames’. “Je merkt dat de mensen na de coronacrisis de weg naar theater hebben teruggevonden.”

Geert Caestecker uit Lichtervelde is nog altijd de drijvende kracht van ‘t Brugs Variététheater dat in 1999 ontstond uit ‘t Brugs Revuetheater. Tot en met 2014 brachten zij revuestukken. Daarna wilde men werken op de lachspieren van het publiek en koos men ieder jaar voor komisch theater. Met in februari en maart telkens één productie. Tailleur pour Dames werd in 1886 geschreven door Georges Feydeau. In een fantastische bewerking van Jeroen Maes is het verhaal nog steeds brandend actueel. Maes is de stichter van Het Prethuis waar het Brugs Variététheater heel goed mee samenwerkt. Tailleur pour Dames speelt zich af in de gegoede burgerij van de negentiende eeuw. “Het is een typische komedie. Een mengeling van mannen die het met een andere vrouw willen doen en dat niet willen toegeven aan hun eigen vrouw, en daar dan allerlei smoezen verzinnen”, vertelt regisseur Dominique Berten. De personages wringen zich in allerlei bochten om de schone schijn te bewaren, wat leidt tot een opeenstapeling van misverstanden, leugens en grappige persoonsverwisselingen. Er waren aanvankelijk zes voorstellingen voorzien. De ticketverkoop liep echter als een trein zodat er twee extra uitvoeringen bijkwamen. “In 24 uur waren alle kaartjes de deur uit en zo hebben we van onze generale repetitie op 19 februari een voorstelling moeten maken”, klinkt Geert Caestecker tevreden. “In totaal gaat het tot en met zondagnamiddag 2 maart om negen voorstellingen. Die zijn allemaal volzet.”

Volkse stukken

’t Brugs Variététheater heeft de voorbije jaren dezelfde stijl aangehouden: luchtige, volkse stukken brengen waar je eens goed mee kan lachen én in het dialect. “We werken ondertussen met een automatisch ticketsysteem, veel via sociale media en onze voorstellingen hebben voorlopig nog steeds plaats in het Gemeenschapshuis langs de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis.” Die zaal biedt plaats aan 150 mensen. Een limiet. “Voor de acteurs en alle medewerkers heeft het geen zin om een weekend langer te spelen. Dat is zeer vermoeiend en dus moeten we dat tot twee weken beperken. Brugge is verder niet zo rijk aan zalen waar ook wij terecht kunnen. En waar we zelf de bar kunnen doen, want de inkomsten van de bar blijven belangrijk voor onze vereniging, want een productie kost toch aardig wat geld. We zijn nu met stad Brugge aan het overwegen om eventueel voor een grotere zaal te gaan. Een zekerheid is dit nog niet”, zegt Geert.

De opvoering Tailleur pour Dames vroeg ook de nodige voorbereiding. De eerste lezing was in juli 2024. Begin november, tweemaal per week, zijn de repetities gestart, voor de negen acteurs: Tom Callemien, Jana Depouvre, Lena Baillieu, Ann Expeel, Geert Caestecker, Eddy Maddelein, Sabine Delporte, Brigitta Vandewatere en Jonathan Godyn als nieuwkomer binnen het gezelschap.

“Beetje bij beetje heb ik als regisseur de lat wat hoger gelegd. Dat hebben zij ondertussen ondervonden. Na de tweede of derde repetitie van één bepaald deel stonden ze bijna zonder brochure op de scene wat je dan de mogelijkheid biedt om meer in detail te werken”, vult Dominique Berten aan. “Daarnaast hebben we ook een schitterende decorploeg. Wat er rondom de voorstelling gebeurt, is tevens belangrijk. Geert heeft daar een heel sterk team opgebouwd, met mensen die het heel au sérieux nemen. Dat kan ik alleen maar toejuichen.” Elk jaar een goede komedie vinden is geen gemakkelijke opdracht. Toch slaagt ‘t Brugs Variététheater erin de banden te smeden. “De vriendschap vormt onze kracht. Tachtig procent van de mensen die nu nog in onze groep actief zijn waren er reeds in 1999 bij. Het is een familie. We leven daar naartoe. Iedereen werkt mee. We organiseren ook samen een weekend in de Ardennen als een zeer goed draaiende vereniging die hecht aan elkaar hangt.” (ACR)

https://tbrugsvarietetheater.be/