’t Brugs Variété Theater brengt ‘What’s Up James’: “Komedie aan een snel tempo”

‘What’s Up, James’ is de nieuwste productie van ’t Brugs Variété Theater in een regie van Dominique Berten. Een komedie over een theaterproducent in financiële moeilijkheden, die bij zijn afwezigheid op kantoor in zijn hemd wordt gezet door zijn butler en zijn secretaresse. Het stuk wordt vanaf vrijdag 4 maart vijf keer opgevoerd in zaal Gemeenschapshuis in Sint-Kruis.

Ook ‘t Brugs Variété Theater (BVT) kon de voorbije twee jaar omwille van de coronamaatregelen geen toneel meer spelen. Begin maart komt daar nu eindelijk verandering met de komedie What’s Up, James van auteur Julia Engelen in een regie van Dominique Berten. “Ondertussen toch al mijn 8ste regie bij dit gezelschap dat, sinds het in 2014 stopte met de revues in de Stadsschouwburg, alleen nog komedies speelt”, zegt Dominique, die ondertussen al een 125-tal regies deed bij verschillende toneelverenigingen. “Blij dat ik weer aan de slag kan. Met acteurs en actrices die goesting hebben om te spelen en dat ook graag weer willen laten zien aan hun publiek. Aan What’s Up James moest ik weinig aanpassen, het werd alleen omgezet in het Brugs dialect. Voor het overige is het voor mij een plezier om voor ‘t Brugs Variété Theater te mogen regisseren omdat ik me ook alleen maar op de regie moet concentreren. In mijn eigen toneelgezelschap De Valk in Sint-Andries, waar ik voorzitter ben, moet ik me ook met de praktische kant bezighouden.”

Golfen

Butler James en secretaresse Juffrouw Kortebeen werken voor theaterproducent Harry Voets van Voets Productions, een bedrijf dat zware financiële moeilijkheden heeft. Omdat de vorige productie vroegtijdig werd stopgezet en omdat er voor zijn nieuwe productie waar hij nog geen hoofdrolspelers voor heeft kunnen vinden geen nieuwe geldschieter is. Om zijn zinnen eventjes te verzetten, gaat Harry Voets een dagje golfen. Precies op dat moment komt er een rijke industrieel met een pak geld naar zijn kantoor en bieden er zich ook twee bekende acteurs aan. Die willen allemaal Harry spreken. Butler James en secretaresse Juffrouw Kortebeen vinden er niets beter op dan in de huid van hun baas Harry en zijn vrouw te kruipen. Met doldwaze toestanden als gevolg… ”

Juffrouw Kortebeen

De Beernemse Sabine Traen (37) speelt de rol van Harry Voets zijn secretaresse Juffrouw Kortebeen. “Ondertussen al de 8ste keer dat ik meedoe bij ‘t Brugs Variététheater”, zegt ze. “Ik speel de rol van Harry’s secretaresse die dan in de huid van mevrouw Voets moet kruipen. Twee rollen waarin ik me goed kan inleven, in een komedie met een snel tempo! De toeschouwer zal zich geen minuut vervelen.” Professioneel acteur Jo De Meyere was voor Sabine de directe aanleiding om vele jaren geleden met toneel te beginnen. “Ik ontmoette hem na een cabaretvoorstelling in Gent. Mijn eerste rol, meteen een hoofdrol, speelde ik bij Theater Rostune in Sijsele, nadien ook nog bij De Valk. Dominique Berten en Geert Caesstecker van ‘t Brugs Variété Theater leerde ik kennen op de Reiefeesten in Brugge waar ik een non speelde. Zij zochten spelers voor ‘t Brugs Variététheater en zo ben ik er bijgekomen. Een boeiende hechte groep vrienden waar ik me op mijn gemak bij voel en waar je naast het acteren ook al eens je hart kan luchten als dat nodig is.” (IB)

‘What’s Up, James’ wordt opgevoerd op vrijdag 4, zaterdag 5, vrijdag 11 en zaterdag 12 maart, telkens om 20 uur; zondag 13 maart om 15 uur. Tickets kosten 10 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 8 euro. Je kan ze bestellen online op www.tbrugsvarietetheater.be, via mail tbrugsvarietetheater@outlook.com en telefonisch op woensdagavond tussen 19 en 21 uur op 0487 72 41 28.