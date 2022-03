SUKR: covidcluster gooit roet in het eten, maar uniek toneelstuk gaat door!

Je zou voor minder vloeken: net nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, werd er zondag 6 maart een clusterbesmetting vastgesteld bij de spelers, crew en koor van Sukr, de theatervoorstelling die op 11 en 12 maart in première zou gaan. Die is nu uitgesteld tot donderdag 17 maart, op voorwaarde natuurlijk dat niemand van de indrukwekkende productieploeg positief tekent.

Gelukkig hadden we het interview afgelopen weekend digitaal geregeld zodat wij alvast niet met het vervelende virus opgezadeld werden. Theatermakery Het Eenzame Westen ging voor SUKR, de bitterzoete theatrale trip aan de schreve tussen bieten en bakstenen over werkmigranten vroeger en nu, lokaal op zoek naar zang- en acteertalent. Ze kregen een mooie oogst gepresenteerd, waaronder het Sint-Janskoor dat zich kandidaat stelde. We hadden een schrijfgesprek met vijf koorleden: Roger De Bever (73 – tenor), Rita Devoldere (69 – alt), Geert Delaleeuw (63 – tenor), Tom Verstraete (53 – tenor) en Katrien Martens (52 – sopraan). Zij waren direct enthousiast toen ze hoorden over deze oproep voor deelname aan een kwalitatief hoogstaande podiumproductie in het West-Vlaams.

“Eind augustus 2021 was er een introductievergadering waarop we te horen kregen wat er juist van ons verwacht werd. We moesten een zestal nummers zingen en dat is best pittig, want er zit ook een Russisch, Oekraïens, Pools en Bulgaars lied bij. Gelukkig kregen we uitleg waarover het gaat zodat we ons kunnen inleven in de tekst.” Voor Tom is er nog een lied met speciale weerklank. “We zingen namelijk ook over een lammetje. In mijn vrije tijd ben ik schaapherder en dat schept toch een extra band met de voorstelling.”

4 à 5 medeklinkers na elkaar

Na zo lang als koor op non-actief gestaan te hebben door de pandemie was het voor alle koorleden een verademing om weer samen te mogen zingen. “Bovendien krijgen we uitstekende muzikale begeleiding van Katrijn Deneir. In 2021 waren er twee repetities, maar het echte werk begon in 2022. Van een-uur-sessies ging de intensiteit van de repetities naar drie uren. Sinds maart repeteren we nu zelfs om de veranderde dag telkens drie uur. De melodie van de liedjes konden we vooraf beluisteren op PC en ook de partituren konden digitaal geraadpleegd worden zodat we de liedjes naar hartenlust konden instuderen. En dat is nodig, want in het Pools heb je soms 4 à 5 medeklinkers na elkaar en dat maakt het meerstemmig zingen in combinatie met de figuratie soms moeilijker dan gedacht. Samenwerken met professionele theatermakers brengt de groep naar een hoger niveau. Het zingen van de stukjes zonder begeleidster is een hele uitdaging voor ons, maar het lukt.” Roger, de nestor van de koorleden, staat al sedert zijn 16de op de planken. “In bijna zes decennia heb ik al meegedaan aan operettes, revues, toneel, clown- en goochelacts. Al is dit toch nog van een ander kaliber en op die manier leer ik nog elke dag bij.”

Noeste werkers onderbetaald

SUKR, een vrije en hedendaagse interpretatie van het toneelstuk van Hugo Claus, is bijzonder in diverse opzichten. “De regisseur en acteurs hebben via getuigenissen zelf het stuk ‘gemaakt’. Het brengt de problematiek van buitenlandse werknemers die hier aangetrokken worden om te komen werken. Telkens noeste werkers die onderbetaald worden en meestal niet aangegeven met alle gevolgen van dien. Dit is jammer genoeg nog hier en daar realiteit. Het stuk wekt zowel een lach als een traan op. De ludieke wijze van acteren en het dialect versterken dit nog. De omstandigheden waarin het stuk zich afspeelt zijn hard, de afstand met thuis is groot. Ze verdienen hier echter veel meer dan in hun eigen land, maar hun statuut is twijfelachtig en hun huisvesting is onduidelijk. Goed dat dit op deze manier nog eens aangekaart wordt.” Deze theateruitdaging is uniek, zegt het koorquintet. “Het is fantastisch om te mogen samenwerken met beroepsacteurs en een professionele regisseur. Ikzelf acteer ook heel graag en leer heel wat bij door de acteurs goed te observeren tijdens de repetities. De kans is groot dat SUKR volgend jaar op tournee gaat in Vlaanderen en daar zou ik zeker ook weer heel graag willen bij zijn.” zegt Geert.

Meerwaarde

Ondertussen zijn ze één grote vriendengroep geworden, vertelt Tom verder. “Bij elke repetitie op zondag wordt gezorgd voor een lekkere broodmaaltijd met Poolse soep en ‘augurkjes op azijn’. Spijs en drank versterken de innerlijke mens én de groepsband. In tijden van quarantaine en fysieke afstand wordt dit ten zeerste gesmaakt!” Voor Rita, die nog maar 4 jaar lid is van het Sint-Janskoor, was het hele proces ook een interessante ervaring. “Meemaken hoe men wijzigingen doorvoert in de loop van de repetities was voor mij een openbaring. Loskomen van hetgeen op papier staat heet dat dan, maar nu heb ik dat in het echt gezien.” Katrien ziet nog een andere meerwaarde door hun deelname. “Ik heb grenzen verlegd en nieuwe mensen leren kennen. Dat op zich maakt SUKR al meer dan de moeite waard en wie komt kijken zal er zeker en vast ook deugd van hebben.” De mensen die kaarten gekocht hadden voor de vertoningen van vrijdag 11 en zaterdag 12 maart werden ondertussen verwittigd. Dit maakt dat de première verplaatst is naar donderdag 17 maart. Er zijn bovendien extra speeldata toegevoegd aan de kalender: zondag 20 maart en woensdag 23 maart. (DS) Meer info: www.heteenzamewesten.be/sukr