Studio Zwevegems Teater brengt op kinderboek gebaseerd ‘De Kleine Prins’ in Scala Kortrijk

18 jonge acteurs van het theatergezelschap ‘Studio Zwevegems Teater’ tonen op 12, 13 en 14 mei wat ze in hun mars hebben in de Scala in Pluimstraat 7 in Kortrijk. Ze brengen er het verhaal van ‘De Kleine Prins’.

‘De Kleine Prins’ van de Saint-Exupéry lijkt initieel op een kinderboek. Een gestrande piloot krijgt het levensverhaal van een klein jongetje te horen. Het boek kaart echter diepzinnige standpunten aan over het leven, liefde en zelfkennis. Veel jongeren dienen het boek in het middelbaar in het Frans te lezen. Alsook Hilde Herpels (50), regisseur bij Studio Zwevegems Teater. Zij heeft het verhaal nooit echt kunnen loslaten. Na het zien van de filmversie van ‘De Kleine Prins’ en een bezoek aan de tentoonstelling over het leven van de Saint-Exupéry, was de keuze snel gemaakt. “Ik voelde dat ik het verhaal van de Kleine Prins tot leven wou brengen op scène met de Studio. Het is een stuk waar jong en oud keer op keer iets nieuws uit kunnen halen. Zijn we uiteindelijk niet allemaal een beetje een ‘kleine prins’, op zoek naar ons plekje?”, vertelt de regisseur.

Goede dynamiek

De acteurs, die allemaal tussen de 14 en 18 jaar oud zijn, zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen. De groep bestaat uit jongeren die al enkele jaren meedraaien in Studio Zwevegems Teater en enkele nieuwelingen. De combinatie van de twee zorgt voor een goede dynamiek volgens Hilde. “Ze motiveren elkaar om zich volledig te smijten. Ze nemen mijn regieaanwijzingen ter harte en ik zie ze tijdens elke repetitie verder groeien”, aldus de trotse regisseur.

De decorstukken zijn ondertussen zo goed als af en de laatste naden worden in de kostuums genaaid.

“Het is fijn om te zien dat het stuk steeds meer tot leven komt. De laatste repetities oefenen we ook steeds met muziek, waardoor het allemaal veel ‘echter’ wordt”, glimlacht Hilde. Ze is dankbaar voor het team waarmee ze mag samenwerken om de productie van ‘De Kleine Prins’ te realiseren. “De Studio voelt een beetje als een plaats waar dromen werkelijkheid worden”, vult ze nog aan. (Siel Vandorpe)