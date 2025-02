Studio Kohané speelt voorstelling ‘Sam’ over pesterijen in Den Tap: “Zelf ervaren wat pesten is”

Jeugdtheater Studio Kohané speelt in het weekend van 21 februari drie keer het toneelstuk ‘Sam’ van auteur en Diksmuideling Tom Durie. “Een theatervoorstelling over een meisje dat gepest wordt op school, een thema dat in deze socialemediatijden jammer genoeg nog altijd actueel is en waar ikzelf ook mee te maken had”, zegt Suzanne Wastyn (22).

“We kozen dit jaar niet voor een komedie maar wel voor een een serieus stuk”, zegt Siska Geerardyn die samen met Axelle Seynhaeve de regie doet. “Een voorstelling waaraan 12 jonge actrices van Studio Kohané meedoen. Meisjes uit het 6de leerjaar tot en met het 6de middelbaar.”

‘Sam’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen en brengt de spelers en het publiek terug naar hun tienerjaren op de middelbare school. Sam is een meisje dat verhuist van de grote stad naar een klein dorp op de ‘boerenbuiten’ waar ze hoopt met haar familie een nieuwe start te maken. Helaas gooit er een bende ‘tuttebellen’ op school roet in het eten. Sam leert er Amber kennen en tussen hen ontstaat er een mooie vriendschap. Als Amber Sams geheim te weten komt, is het hek van de dam. Kan Sam zichzelf uit deze benarde situatie redden? Of komt er hulp uit onverwachte hoek?

Mama van de groep

Een pakkend verhaal gebracht door Fran Debyser, Marie Defosze, Morgan Demuynck, Nora Depuydt, Fran Dewinter, Emma Dewulf, Julie Geldhof, Nell Heldenbergh, Ruth Vandenberghe, Juliet Verscheure, Suzan Verbeke en Suzanne Wastijn.

“Sam is in het oorspronkelijke stuk van de auteur een jongen, maar Axelle en ik pasten het stuk aan en bij ons is Sam een meisje”, vervolgt Siska (23), die drie jaar regie in avondschool volgde, acht jaar bij Studio Kohané speelde en nu aan haar derde regie bij Studio Kohané toe is, haar tweede samen met Axelle. “Voor ons allebei een pittig avontuur met een cast waar veel potentieel jong talent in schuilt en waar we allebei veel energie in steken. We vullen elkaar perfect aan.”

Suzanne Wastyn (22), zelfstandig nagelstyliste in het beroepsleven, speelt de rol van Naomi, dochter van de schooldirectrice en ‘hoofdpester’ in het stuk. “Nee, ik voel me niet té oud om nog mee te spelen in deze jonge groep. Ik ben trouwens al tien jaar actief bij Studio Kohané. Een fantastische groep, één familie, ‘mijn gastjes’! Noem me gerust de mama van de groep die zich over iedereen ontfermt. Een zalige ‘bende’ waar de ‘nieuwelingen’ en ook de anderen van mij (en sommige anderen) wel een keer een duwtje in de rug nodig hebben. Een duwtje om hen op hun gemak te stellen. Het is voor mij een droom om met hen te kunnen spelen. Al zijn de stukken die we met de jongeren spelen soms iets ‘kinderlijker’, maar dat vind ik net zo leuk. Van kindsbeen af heb ik ADHD, ben heel actief en een spring in ’t veld. En ik vind het zelf tof dat je bij die jongeren nog eens gek kan doen en kattenkwaad uithalen. ‘Sam’ is wel een serieus en heftig toneel over pesten, een thema waarmee sommige jongeren – ook ik maakte het mee in het middelbaar – zelf al mee geconfronteerd werden.”

Durven

De repetities verlopen volgens Suzanne heel goed. “Sommigen spelers moeten misschien nog een beetje meer durven, een beetje chaos creëren. Maar als je kijkt hoe we begonnen zijn en waar we nu staan, dan mag elk meisje trots zijn. Stress? Of je nu één, meerdere jaren of helemaal geen ervaring hebt, er kan bij iedereen een keer iets mis lopen. Ook ik maakte dat al mee. Maar alles komt wel weer op zijn pootjes terecht!”

Of het haar laatste jaar is bij Studio Kohané durft Suzanne nu nog niet te zeggen. “Ik dacht daar de vorige keren ook al over na. Maar als ik zou stoppen, dan kan de groep wel nog op mijn steun rekenen.”

De voorstellingen hebben plaats in Den Tap in de Pastoor der Beirstraat 1 op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari om 20 uur en zondag 23 februari om 15 uur.

Tickets kosten 10 euro, studenten betalen 8 euro. Je kan ze reserveren via mail reservatie@studiokohane.be, bij Marie-Claire Hanson op 051 30 26 35, via Facebook studiokohane en website studiokohane.be.