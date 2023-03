Studio Kohané op de planken met ‘#hebikietsaanvanu?’: “Spannend én grappig”

Op 10, 11 en 12 maart speelt jeugdtoneelgroep Studio Kohané in zaal Den Tap in Lendelede het hedendaagse stuk ‘Hé jij daar… #hebikietsaanvanu’ van Peter Kremel. Het drietal Siska Geerardyn, Ruth Nolf en Axelle Seynhaeve doet de regie. Axelle was al bij Studio Kohané sinds de start in 2008.

Axelle Seynhaeve uit de Winkelsestraat was tien jaar toen ze bij de pas opgerichte jeugdtoneelgroep Studio Kohané kwam, toen nog onder de vleugels van volwassenengroep Kohané. Vanaf het seizoen 2019-1920 stond Studio Kohané op eigen benen met een eigen bestuur waarvan Siska Geerardyn nu de voorzitter is.

Korte stukken

Voor regisseur Axelle Seynhaeve (25) – ze werkt bij Dovy Keukens in Roeselare en klust in de weekend bij in horecazaak ‘Leute’s’ op de Grote Markt in Izegem – is Studio Kohané zowat een essentieel deel van haar leven. “Door familiale omstandigheden was de jeugdtoneelgroep zowat thuiskomen voor mij”, zegt ze.

“Weg van alle andere beslommeringen. Samen met mijn goede vriendin Elyse Demyttenaere waar ik mee op school zat. Mijn eerste stuk was een productie die uit verschillende korte stukken bestond. En ik bleef ieder jaar mee spelen. Ondertussen was ik ook al twee jaar voorzitter van de jeugdtoneelgroep, maar voelde dat dit niet mijn ding was. Siska Geerardyn volgde me op.”

“Het is een stuk over mode, vriendschap en jaloezie”

Axelle regisseerde vóór corona al samen met Ruth Nolf het stuk ‘Helena’. Nu doet ze dat met Ruth en Siska. “Ja, dat klikt goed tussen ons”, zegt ze. “Uiteraard moeten we samen overleggen. Maar op die manier leren we wel iets van elkaar, terwijl we jongeren iets leren. Mooi toch! De moeilijkste taak vind ik persoonlijk de keuze van een stuk waarin je 15 spelende leden samen op het podium kan doen staan. Bij Studio Kohané mag iedereen op het podium staan.”

Hedendaags

‘Hé jij daar…#hebikietsaanvanu’ is volgens Axelle een hedendaags en realistisch stuk waarin jongeren zich zullen herkennen en dat zowel de jeugd als de volwassenen kan boeien. “Het is een stuk over mode, vriendschap en jaloezie. Spannend en grappig tegelijk, geestig om te spelen. Zeker de moeite om eens naar de jeugd te komen kijken.”

De 15 spelers zijn: Ime, Anaëlle, Stien, Ruth, Morgan, Emma, Aarjen, Matthew, Suzanne, Silke, Jitske, Marie, Fran, Juliët en Lieze. Voor het decor en de techniek zorgen Johan Bonte, Jef en Wim Doise, Rik Duvillier en Karel Geerardyn. Tine Debaets en Hilde Delanghe steken ook een handje toe.

De voorstellingen hebben plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart om 20 uur en zondag 12 maart om 15 uur. Tickets kosten 8 euro in vvk (studenten 6 euro) en 9 euro add (studenten 7 euro). Reserveren bij Marie-Claire Hanson via reservatie@studiokohane.be en 051 30 26 35.

